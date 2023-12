“Tiene potencial, pero son insípidas”: Las duras críticas a ‘La vuelta al mundo en 80 risas’

Después de ‘Yo me llamo’, Caracol Televisión presentó la quinta temporada de su programa de entretenimiento, “La vuelta al mundo en 80 risas”, logrando posicionarse como líder en el horario de prime time en Colombia durante su noche inaugural. El estreno atrajo a millones de televidentes, sin embargo, ha recibido duras críticas en redes sociales.

Este exitoso espacio congrega a destacados comediantes con hermosas modelos. En esta nueva entrega, el comediante Santiago Rodríguez asume el rol de presentador, mientras que seis parejas, compuestas por un humorista y una anfitriona, se embarcan en divertidas travesías por diferentes destinos de Europa, Asia y Sudamérica.

Le puede interesar: ¿Se le acabó el reinado a Caracol? Así fue el rating de ‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’ frente a Rigo de RCN

Lo más llamativo es que los participantes se sumergirán en la cultura local, probarán la comida típica y visitarán lugares emblemáticos, enfrentándose al desafío de adaptarse a diversas situaciones a lo largo del viaje.

Pese a que la planta televisiva señala que se trata de una producción exitosa a nivel internacional, que combina humor, realidad, historias inesperadas y una ambiciosa variedad de locaciones, los seguidores manifestaron su inconformidad con algunos detalles. Una de las críticas más frecuentes en la exposición de chistes cargados de morbo.

“Un programa que tiene potencial, pero los comediantes con chistes sexistas y machista ya no dan risa, tomen ideas del programa de Marley el argentino que viaja por el mundo con celebridades de su país de otros países es entretenido cultural con humor”, escribió uno de los usuarios.

También los internautas se refirieron a las modelos invitadas en esta temporada. “Total, ese programa no tiene éxito porque las niñas muy lindas, pero no tienen chispa y Jeringa que se recoja”; “Deberían intentar hacer ese programa solo con humoristas. Las presentadoras muy hermosas y todo, pero me parecen muy insípidas para ese tipo de formato”; “Las parejas de este año están fatales”, expresaron los cibernautas.