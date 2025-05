Exparticipante de ‘Yo me llamo’ reveló los secretos detrás del ‘reality’ de Caracol; hasta pensó en renunciar

Caracol Televisión es uno de los principales canales de televisión privada en Colombia, fundado en 1969 y que se ha consolidado como líder en audiencia en el país, ofreciendo una programación muy variada que incluye telenovelas, series, noticieros (Noticias Caracol), y una amplia gama de programas de entretenimiento y realities como lo es ‘Yo me llamo’, un popular reality show que busca encontrar al “doble perfecto” de artistas musicales reconocidos.

En este 2025, ‘Yo me llamo’ regresó a las noches colombianas celebrando su décima temporada en compañía de César Escola y Amparo Grisales, teniendo como sorpresa la llegada del tercer jurado como lo es Rey Ruiz, lo que emocionó a nuevos imitadores y también a diferentes televidentes.

Sin embargo, para pasados imitadores la experiencia ha tenido un tono agridulce, pues a pesar de las críticas ha sido una puerta para dar a conocer su talento y muestra clara de ello, es que hace pocos días, Camy Jiménez, una pasada imitadora de Jese refirió a los momentos que vivió a lo largo del mismo asegurando:

“Para mí ha sido la peor experiencia de mi vida, te amo, Caracol. O sea, ha sido la peor y la mejor experiencia esa dicotomía la tengo con ‘Yo me llamo’. Mira, hablemos de por qué la peor experiencia, pero a la vez el ser la peor experiencia ha sido una de las mejores de mi vida. Primero, porque hay fue cuando descubrí la crueldad del público por primera vez, digamos que yo nunca me había expuesto a eso en una novela (…)

Fue la primera vez que me expuso de una manera tan violenta al público, segundo me di cuenta de que nadie conoce ni el corazón, ni las intenciones, ni la cabeza de nadie más, nadie supo por qué yo entré a ese programa, la gente solo mira lo de afuera (…) Me expuso en la boca de todo el mundo y fue muy duro (…) El motivo por el que yo acepto es porque tengo que vencer mi temor al canto (…) Me metí en la boca del lobo, la experiencia adentro es muy diferente como la gente vive afuera (…)

Me escupieron por redes sociales (…) Hubo un momento que fue muy difícil para mí, donde Amparo me dijo que estaba gordísima, que estaba inmunda, César que mi mejor momento había sido cuando no abrí la boca, además la forma tan despectiva y a mí no me da pena decirlo. A mí me dijeron eso no es mentira, para mí fue una experiencia muy dolorosa", fueron las declaraciones expuestas por parte de Camy Jiménez.