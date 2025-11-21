Blessd se pronunció ante las afirmaciones de Pirlo de haber estado con la mujer trans, Samantha Correa

Blessd es uno de los artistas urbanos colombianos más reconocidos del momento, con éxitos como“Soltera”, “Mírame”, entre otros más. “El Bendito” ha demostrado su habilidad para crear canciones pegadizas y consolidar todo un público que lo sigue fielmente. No obstante, también se ha visto envuelto en polémicas por sus relaciones amorosas, pero también con problemas con más figuras del género.

El artista paisa viene de varios meses de tener una enemistad con el caleño, Pirlo, quien con su equipo lo habrían denunciado en la Fiscalía por amenazas de tortura, secuestro y obligar a muestras de sangre. Pero esta polémica volvió a resurgir después de Blessd eliminara de todas las plataformas musicales su canción con Pirlo, ante esto, el caleño lanzó una tiradera: EL FICTICIO [RIP Blessd].

En ella, Pirlo hace fuertes afirmaciones e incluso incluye audios del paisa, también menciona a Kris R y Westcol. Sin embargo, una de las partes que más llamó la atención es cuando indica que Blessd habría tenido relaciones con Samantha Correa, una influencer.

¿Qué dijo Blessd sobre los rumores de haber estado con la mujer trans, Samantha Correa?

A la par Blessd también lanzó su respuesta para el caleño y por medio de sus historias de Instagram se ha referido al tema, esto un día antes de su show en el Vive Claro de Bogotá. Esta vez público un video Pirlo donde le preguntan sobre si ha dudado sobre su orientación sexual, lo cual este no responder, dicho clip lo acompañó con todo un discurso.

Según Blessd, Pirlo tiene “rabo de paja” por ocultar sus secretos y referirse a las personas LGTBIQ+: “Haciendo este tipo de tiraderas ficticias donde señala a otra persona para tapar sus gustos más íntimos que no tienen nada de malo porque si yo los tuviera hace rato hubiera salido a decirlo abiertamente y sin miedo porque ser gay o bixesual o transexual no es nada malo, ni de que avergonzarse por mi parte no lo soy y créame que los apoyo muchísimo (...)”, comentó.

El paisa hizo énfasis en el respeto que tiene al tema, también señaló que en los próximos días iba a salir todo a la luz y le pidio a Samantha Correa contar la verdad:

“Respeto mucho su proceso y no tengo nada contra ella, al contrario la invito a que si quiere decirla verdad sobre esto que pasa, sería súper bueno. Si no, está bien yo por mi parte solo tengo que decir que si hubiera tenido algo con ella lo que fuera nunca me hubiera duda en mostrarlo por todas partes , porque respeto todo lo que ha pasado para tener su transición (...)”