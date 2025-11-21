El influencer Erick Pabón dio indicios de que su amistad con Felipe Saruma se habría terminado por Andrea Valdiri

Andrés Felipe Camargo González, más conocido como Felipe Saruma, es un joven influencer nacido en Bucaramanga que sigue conquistando las redes sociales con su talento en la producción audiovisual. El joven de 26 años ya tiene su propia empresa de contenido digital, en la cual ha realizado exitosos proyectos, entre ellos videoclips musicales para diferentes artistas nacionales como Silvestre Dangond y Martín Elías Jr.

El influencer en sus inicios se veía acompañado de un grupo de influencers de Santander, del que hacían parte Saruma, Erick Pabón, Mosta, Ashley Ordóñez y Sam, quienes incluso llegaron a vivir juntos para dedicarse al mundo de las redes. Sin embargo cuando Saruma inició su relación con Andrea Valdiri, este se habría disuelto, además de que el bumangues se mudó a la ciudad de Barranquilla.

Por lo que en una reciente entrevista con Impresentables de Los40, Erick Pabón recordó cómo nació esa amistad, cómo fue su crecimiento en redes sociales y, finalmente, qué los llevó a alejarse. Al preguntarle sobro cómo es su relación actual el influencer contestó: “Es buena.... Con Saruma, si me lo encuentro, bien, pero ya no tenemos una relación de amistad. Pero si me lo encuentro, nos sentamos a hablar como si nunca nada hubiera pasado, como si Andrea Valdirí nunca hubiese existido“.

Posteriormente, al indicar la razón que los llevó a alejarse respondió “Yo creo que la relación de él, sí“, por lo que muchos entendieron que su comentario iba hacia la barranquillera. Cabe resaltar, que en varias ocasiones se especuló que Valdiri tampoco se habría llevado muy bien con la familia de Saruma.

La pulla de Andrea Valdiri hacia Saruma tras felicitar a su suegro

Tiempo después de su divorcio, Valdiri logró darle una nueva oportunidad al amor, al iniciar una relación con Juan David Sepulveda, un empresario paisa que está fuera de la vida pública. Por medio de su Instagram, el hombre cuenta con ya con una gran cantidad de seguidores, pues solo tiene fotos junto a Valdiri, la mayoría de ellas en sus lujosos viajes por el mundo.

Para la celebración del cumpleaños del padre de Juan David y suegro de Valdiri, ls influencer indicó:“A este suegro si lo amoooooooo, feliz cumple y esos hijos van a salir lindos.”Esto confirmaría el rumor de que quizá Valdiri no se llevaba bien con su exsuegro, el padre de Felipe Saruma.