Blessd habría lanzado fuerte indirecta para Karina García es su más reciente canción

Blessd es uno de los artistas urbanos colombianos más reconocidos del momento, con éxitos como“Soltera”, “Mírame”, entre otros más. “El Bendito” ha demostrado su habilidad para crear canciones pegadizas y consolidar todo un público que lo sigue fielmente. No obstante, también se ha visto envuelto en polémicas por sus relaciones amorosas, al ser vinculado con diferentes mujeres.

Una de ellas es Karina García, la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’, en su paso por el reality fue quien dio más detalles de lo que había sucedido con el artista durante un largo tiempo. De hecho admitió que él la buscaba cuando terminaba su novia ‘La Suprema’, a pesar de esto, siempre habló de forma positiva sobre él, hasta su más reciente declaración hace unos días.

Debido a su participación en Stream Figthers, Karina estuvo algunos días en Bogotá condicionadose para el compromiso y a la par, dando algunas entrevistas. En una de ellas, con La Kalle le hicieron una actividad de boxeo, en la que le mostraron una imagen del interprete de ‘Mírame’ por si le daría “puños” a lo que ella contestó:

“Steven fue una persona que amé muchísimo, hoy en día nos la llevamos super bien. Lo llevó en el corazón, es una persona demasiado talentosa, tiene un talento impresionante”, señaló. A la par uno de los locutores le preguntó sobre que canción de Blessd era para ella, a lo que Karina indicó que hay varias y que él lo sabe, sin dar más detalles.

Blessd le tiro a Karina en su última canción llamada “Diomedez”

A pesar de que Karina siempre ha tratado de referirse de forma positiva al cantante, él no lo ha tenido muy en cuenta, esto lo han dicho en redes sociales, específicamente por una parte de la letra de su nuevo canción “Diomedez”. En ella menciona el reality por el que pasó la influencer junto a otros versos pesados:

“Chimba que mi chim** queda dando lora en reality, no se olvidan de mi Bic**, mucho menos de como yo les di...“, indica el artista en su primer verso de la canción para después continuar con referencias por la que lo relacionaron con Karina.