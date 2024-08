¿El nuevo Bizarrap? Así le fue a ‘Westcol’ en su primera sesión musical junto a Blessd

Blessd, Westcol y Ovy on the drums desde sus redes sociales

‘Westcol’ aprovechó sus redes sociales para presumir qué tan bien le está yendo a nuevo proyecto en las plataformas musicales, compartiendo un par de historias en donde deja ver los resultados de su primera sesión junto al cantante Blessd y al productor musical conocido como ‘Ovy on the drums’.

PUBLICIDAD

El streamer ha estado pasando por una racha de polémicas luego de haber terminado su relación con Aida Victoria Merlano hace algunas semanas, lo que llevó al joven a realizar algunos comentarios controversiales que despertaron el descontento de muchas comunidades femeninas en las redes sociales.

Puede leer: ¿Competencia para ‘WestCol’? Yina Calderón compartió cuántas personas vieron su última transmisión

Sin embargo, en los últimos días ha dado de que hablar por razones diferentes, ya que sorprendió a su comunidad de seguidores al compartir su nuevo proyecto musical bautizado como ‘W sound’, haciendo referencia a la inicial de su usuario en las plataformas digitales.

Esta nueva incursión parece tener un estilo muy similar al que el famoso productor argentino conocido como Bizarrap ha adoptado con algunos artistas de talla internacional y gran reconocimiento en el mundo de la música.

Y para su primera sesión, Westcol decidió lanzar un videoclip junto a Blessd y Oby on the drums, con la canción titulada ‘Soltera’ en la que se hace presente el ritmo urbano que identifica a ambos artistas.

El video refleja una esencia muy similar a la del artista argentino, basándose exclusivamente en una locación, pero con diferentes juegos de cámaras que muestran no solo a Blessd sino también a Westcol y a muchas mujeres bailando junto a ellos.

PUBLICIDAD

Lea también: ¿Se sintió identificado? Así reaccionó Blessd a la separación de Aida Victoria Merlano y ‘WestCol’

¿Qué tal le fue a Westcol con su nuevo proyecto?

Al día siguiente de haber estrenado el tema en diferentes plataformas digitales, el streamer aprovechó sus redes sociales para compartir qué tan bien le estaba yendo a su nuevo proyecto junto a Blessd, mostrando en unas historias algunos datos.

En un clip dejó ver que Soltera se encontraba en el puesto número ocho de la lista de Spotify ‘Top 50: Colombia’, invitando a sus seguidores que no la dejaran “caer” a los puestos más bajos. Curiosamente, el tema de Blessd con Ovy on the drums, ‘Mírame’, se ubica en el puesto número uno de la lista.

Por otro lado, Westcol también compartió la noticia de que su tema figuraba entre las tendecnias nacionales de YouTube. Y actualmente goza de casi 5.000 reproducciones desde su lanzamiento.