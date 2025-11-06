Patricia Grisales reveló cómo fue su petición a Dios para enfrentar problemas con su salud en MasterChef

Ya son siete temporadas las que acumula uno de los realities más vistos en Colombia, MasterChef Celebrity, formato en el que recientemente fue eliminada la actriz Patricia Grisales, mujer que reveló parte de la conversación que tuvo con Dios antes de entrar al concurso y que la dejó llegar hasta más allá del ‘Top 10′.

Rausch, Zubiría y Belén Alonso se enfrentaron a una de las decisiones más difíciles de la temporada, pues tres de las concursantes más fuertes estaban usando el delantal negro: ‘Patty’ Carolina Sabino y Violeta Bergonzi. Finalmente, fue la hermana de la conocida ‘Diva de Colombia’ quien tuvo que abandonar la competencia, después de presentar una pasta que quedó ligeramente pasada de cocción. No obstante, Zubiría volvió a destacar, como suele hacerlo, el buen sabor que caracterizaba sus preparaciones.

En entrevista con el diario gratuito más grande del mundo Grisales reveló que pasó por varios quebrantos en su salud, tanto cuando estaba frente a los fogones, como cuando salió del set; adicionalmente dio a conocer cómo se encomendó a su Dios previo al reto de eliminación.

“Me atreví, me presenté, no sabía qué tanto iba a durar o cómo me iba a ir; porque tú te metes a esto y te metes a un túnel desconocido durante cuatro meses. (...)Yo salí con sobrepeso, me hinché, el cortisol quedó disparado, muchas cosas de salud en las que me demoré un poquito en estabilizarme, pero quedé con el corazón hinchado con esta experiencia”, afirmó Grisales.

“Fue una salida muy emotiva, pero yo me lo tomé con mucha calma, porque desde el primer día yo estaba preparada psicológicamente para salir desde el comienzo, porque es mejor así para uno no hacerse ilusiones o crearse traumas. Siempre pensé que iba a participar y que me iba a gozar el proceso, porque la verdad se viven momentos de mucho estrés, angustia y corre corre. (...) El día del reto de salvación tenía quebrantos de salud, y yo puse todo en manos de Dios; y le pedí que me cobijara bajo esa confianza, y eso me ayudó a llevar todo con calma”, añadió.