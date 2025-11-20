Esteban Santos puso ‘contra las cuerdas’ a Juan Manuel Santos tras duda familiar

Esteban Santos es el hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos, quien no decidió seguir el camino de la política como su padre, sino, por el contrario, dedicarse a otras ramas, tanto así que realizó una maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy. Sin dejar de lado que para el 2024 se casó en Cali con la exreina de belleza de Gabriela Tafur.

Le puede gustar: Sofía Petro mostró su talento como cantante de la mano de Rosalía y se llevó varios halagos

Si bien, Santos ha buscado no revelar mayores detalles cuando de su vida privada se trata, lo cierto es que en varias ocasiones ha generado risas entre sus seguidores. La más reciente situación tuvo como protagonista a su padre, el expresidente, Juan Manuel Santos, quien compartió un video en sus redes sociales, en el que aseguró que todos los viernes estará respondiendo preguntas sobre la democracia, temas de coyuntura e incluso hasta “madrazos”.

Ante el hecho, la serie de comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, pero quien no pasó desapercibido fue su hijo, Esteban Santos, quien añadió: “Presi: ¿cuál es su hijo preferido y por qué Esteban?“, donde las reacciones en cuestión de minutos estuvieron presentes en medio de risas y declaraciones, su hermana mayor, Tutina Santos, reiteró: ”Todos sabemos cuál es la respuesta Estiven y no es usted".

Aunque tanto Esteban como Martín han buscado estar alejados de la política, esto no ha impedimento para que refirieran a diferentes situaciones y por supuesto, salgan en defensa de su padre, Juan Manuel Santos.

¿Quién es la esposa de Esteban Santos, hijo de Juan Manuel Santos?

La esposa de Esteban Santo es Gabriela Tafur, una exreina de belleza y abogada, quien hizo parte de algunas de las temporadas del ‘Desafío’ de Caracol Televisión. Sin embargo, la caleña decidió renunciar al ‘reality’, luego de ser becada en la Universidad de Stanford para realizar su maestría, de la que se graduó hace un tiempo tras su llamativo matrimonio con Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos.