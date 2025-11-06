Robo en pleno trancón en Bogotá: delincuentes rompieron la ventana de un carro y se llevaron todo

Un nuevo hecho de inseguridad ha generado preocupación entre los habitantes de Bogotá, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara el momento exacto en que tres delincuentes rompen la ventana de un vehículo en medio de un trancón. El incidente ocurrió sobre la Avenida Caracas con Diagonal 48 Sur, en sentido norte-sur, uno de los corredores más congestionados y transitados de la capital.

Las imágenes, grabadas desde otro automóvil, evidencian cómo los sujetos aprovecharon la lenta movilidad para actuar sin mayores obstáculos. Mientras los carros permanecían detenidos por el semáforo, uno de los hombres utilizó una cuchilla para quebrar el vidrio lateral de un Chevrolet Spark, mientras otro vigilaba la zona y un tercer individuo se encargaba de facilitar la huida. La coordinación entre los implicados revela que se trataría de una modalidad cada vez más recurrente en corredores donde el tráfico obliga a los conductores a detener la marcha por largos intervalos.

Aprovecharon el semáforo en rojo: así atracaron a ocupantes de un vehículo en la Caracas

Una vez destruido el vidrio, el hombre que sostenía el arma abrió la puerta y amedrentó a los ocupantes, obligándolos a entregar sus pertenencias. Todo ocurrió en cuestión de segundos, lo que impidió que otros conductores o transeúntes intervinieran. Al cambiar el semáforo, los delincuentes corrieron entre los vehículos y desaparecieron en medio de la vía, mientras el automóvil afectado avanzó lentamente, con sus ocupantes visiblemente impactados por la agresión.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hubo lesiones ni si se ha logrado identificar a los responsables. Sin embargo, el video ha despertado una fuerte ola de indignación en plataformas como X, Facebook e Instagram, donde usuarios denuncian el aumento de hechos similares en diferentes puntos de la ciudad. Muchos coinciden en que las congestiones se han convertido en uno de los escenarios más vulnerables para los conductores, especialmente en horas pico.

Este caso se suma a una racha de hurtos registrados en sectores intervenidos por obras o afectaciones viales, donde la movilidad reducida facilita la acción de bandas dedicadas al atraco rápido. Frente a ello, ciudadanos reclaman una mayor presencia policial en corredores estratégicos, cámaras de vigilancia más efectivas y operativos preventivos que permitan disuadir a quienes se aprovechan de la situación.

Mientras tanto, la sensación de desprotección sigue creciendo entre quienes deben movilizarse diariamente por las calles de la ciudad.