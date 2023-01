¡Valiente! Periodista contó en plena transmisión que sufrió intento de feminicidio y lanzó alerta al presidente

El crimen atroz del que fue víctima Valentina Trespalacios le ha dado la vuelta al país y al mundo y tiene con indignación a la población y las mujeres, además de aquellas que han sufrido violencia basada en género. Este jueves 27 de enero una periodista decidió contar su experiencia al aire en una transmisión de noticias.

Ana María Vélez, periodista y presentadora de noticias de Cablenoticias, finalizó la transmisión de la noche del programa con una fuerte mensaje y lanzó una alerta al presidente Gustavo Petro haciendo un llamado de atención sobre la violencia contra las mujeres.

Vélez contó en plena transmisión de noticias del canal que también fue víctima de violencia basada en género y que su expareja también intentó asesinarla, por lo que hoy está realmente viva de milagro. Muchas como ella, no pueden contar la misma historia, y como Valentina Trespalacios, terminaron siendo asesinadas.

También le puede interesar: Melissa Martínez dio una lección de vida a quienes critican a Valentina Trespalacios por su relación con John Poulos

“En el año 2014, mi vida estuvo en riesgo también, por parte de quien era mi pareja sentimental, hoy puedo decir que estoy viva gracias a Dios”, comenzó a contar la mujer en medio de la despedida de la transmisión. Además, Vélez añadió que la justicia le falló y que incluso la psicóloga que la atendió a hizo sentir culpable.

“El sistema judicial a mí como Ana María Vélez me falló también en aquel momento, las recomendaciones que me entregó aquel fiscal fueron realmente difíciles para mí y adicionalmente la psicóloga que me atendió también me falló haciéndome sentir culpable de lo que pasó”, agregó.

Por su experiencia y por lo que acaba de ocurrir con Valentina Trespalacios y el señalado asesino de la reconocida DJ, John Poulos, la presentadora hizo un llamado de atención, pues es necesario declarar una Alerta Nacional por Violencia contra la Mujer.

“Estoy viva de milagro y hoy quiero dar mi testimonio en Cablenoticias, como mujer, como periodista. Quizás hoy en día se agüan los ojos con esta situación porque a mí también me tocó vivirla. Por eso hoy me uno a este llamado nacional al Gobierno Nacional, es hora de declarar Emergencia por Violencia Basada en Género. Muchas mujeres hoy estamos vivas de milagro, pero muchas otras están muriendo en este momento, durante la grabación de este programa, o recibieron algún golpe por parte de su pareja, o fueron acosadas en el TransMilenio, o fueron acosadas en su trabajo, abusadas sexualmente”, continuó su intervención.

Lea también: Juanita Gómez ‘aterrizó’ a quienes creen que Valentina Trespalacios “se buscó que la mataran”

Por último, la presentadora se dirigió directamente el presidente y la vicepresidenta. “Señor presidente Gustavo Petro, señora vicepresidenta, Francia Márquez, es hora de que le respondan a este país y se declare esa Emergencia por Violencia Basada en Género, porque las mujeres ya no estamos dispuestas a callar más. Necesitamos elevar nuestras voces y hoy a través de este programa, elevo esta voz en nombre de muchas otras mujeres”, finalizó.

Muchas mujeres en redes sociales han reaccionado a la intervención de la periodista que ha recibido comentarios de apoyo por lo que sufrió y admiración por lo que se atrevió a hacer en plena transmisión de noticias.