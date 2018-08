La presentadora e influenciadora Susy Mora confesó que está viviendo "momentos difíciles" en su vida en una serie de videos en su Instagram.

Ella es una talentosa presentadora y destacada deportista aficionada y siempre suele contar detalles de su vida diaria en las redes sociales, y este no fue la excepción.

En una serie de videos en sus redes sociales contó que no es el mejor momento de su vida.

"No es un secreto que estoy pasando este momento, pero no quiere decir que no sea maravilloso", explicó.

"Hay cosas que me tienen muy preocupada, bajita de nota, con susto, con miedo, con preocupaciones. Los cambios me están sacudiendo muy fuerte", agregó.

Vale la pena recordar que Mora terminó hace pocos meses su relación sentimental y, hace un mes, salió del aire su programa, 'Enamorándonos', por bajo rating.

Sin embargo, ella da un mensaje positivo para poder superar el momento y que ella está recorriendo.

"Está en nuestro poder quejarnos y quedarnos ahí atascados o seguir caminando. Lo malo es el momento, no nosotros", afirmó.

Susy, en este momento, está pasando unos días en la casa de sus padres en Medellín, a la espera de recuperar el entusiasmo.

Susy Mora confesó que está viviendo "momentos difíciles" en esta serie de videos cortos:

