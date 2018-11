La influenciadora se cayó de su bicicleta durante una competencia. Susy Mora se accidentó en carrera de atletismo y compartió las fotos de sus lesiones.

Tal como Susy le relató a una revista colombiana, durante la competencia Ironman 70.3 en Argentina. Allí, llegó un momento en que notó que su casco no estaba ajustado. Además, el agotamiento le iba jugando una mala pasada.

Sin embargo, fue un accidente lo que la dejó fuera de la competencia.

"Dos kilómetros después de mi extensa conversación conmigo misma, exactamente en el kilómetro 67,8 de la competencia y 13 minutos después de pasar por el punto de registro del tracker, o sea a las 11:03 a.m., la imprudencia de otro competidor me dejó en el suelo. Llegué hacia él con más velocidad de la que el llevaba, me abrí a la izquierda para adelantar, pero él, sin mirar se abrió también. Alcancé a reaccionar y me hice a la derecha, esperando que adelantara él y luego yo, pero devolvió su bicicleta a la derecha, cerrándome con la suya. Su rueda trasera tocó mi rueda delantera. La inercia y las reglas de la física cumplieron su labor y mi bicicleta derrapó en el asfalto mientras el golpe lo recibía todo el costado izquierdo de mi cuerpo".

Todo lo sucedido la llevó a hacer una extensa reflexión sobre el fracaso, los golpes y la fuerza mental que necesita un deportista.

“Esta vez no me devuelvo a casa con una medalla y un objetivo cumplido, pero sí con muchos raspones, una ceja abierta, tal vez un codo fisurado y una gran enseñanza”, anotó.

