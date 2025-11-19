Chanel hizo lo que Andrea Valdiri quería: golpeó fuertemente a Yina Calderón en La Mansión de Luinny

La Mansión de Luinny es un reality show digital que ha acaparado la atención en el panorama del entretenimiento latinoamericano, especialmente en plataformas como YouTube, desde su lanzamiento a finales de octubre de 2025. A la par esta compitiendo con La Casa de Alofoke, el cual esta presentando su segunda edición y la colombiana que actualmente hace parte allí es Melissa Gate.

Puede leer: Yina Calderón se pasó de tragos e hizo el oso en La Mansión de Luinny, aseguró que se retiraba

Mientras que las representantes de Colombia en La Mansión de Luinny son Yina Calderón y Karina García, quienes a pesar de ser amigas un tiempo, su relación acabaría durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos del canal RCN.

En el caso de Yina, ya ha protagonizado varias peleas con sus compañeros, pues para ella su objetivo al entrar a este reality era lograr ser una villana internacional. Si bien algunos altercados han sido con Karina García, pero los más fuertes que ha enfrentado son con la creadora de contenido Chanel, a quien acusó de que tenía intenciones de hacerle brujería:

"Ella es una bruja, literalmente, me maldice, me dice que me va a caer una enfermedad en mi cuerpo y que me va a ir mal en mi negocio.Ustedes no pueden apoyar a una persona que dice que soy una maldita y que me dice que me va a dar sarna en el cuerpo. El show tiene que seguir, pero no crean en brujerías“, fueron algunas palabras de Calderón.

Ahora el roce entre ambas escaló mucho más después de irse a los golpes este 19 de noviembre, en medio de una acalorada discusión en la que Yina fue la primera en atacar a Chanel. Sin embargo, esta reaccionó en seguida y la tomó del cabello jalándola fuertemente, por lo que la producción y sus compañeros se metieron en medio para detenerlas.

Posteriormente, Calderón entre lagrimas le confesó a sus otras compañeras que se sentía sola y que le ha aguantado mucho a esta creadora de contenido: “Yo me he aguantado mucho de esa bruja, que me maldiga, medio me tocó entonces yo me la agarre porque yo no soy una tonta que se va a dejar huevon$%. A parte de eso me duele mucho, que Karina, estamos en un país diferente, uno no vende patria, independientemente si nos odiemos”.