Ella es la joven presentadora de Noticias Caracol que se roba suspiros en redes sociales

Noticias Caracol es el noticiero insignia de Caracol Televisión, uno de los medios más influyentes y televisados de Colombia. Desde 1998 viene acompañando a los colombianos en el día y con los sucesos más importantes que rodean no solo al país, sino de forma internacional también. El noticiero cuenta con las ediciones mañana, mediodía, noche y el resumen final conocido como “Última Edición”.

El noticiero cuenta con talentos que han estado presente desde sus inicios y que cubriendo los sucesos más importantes del país. Figuras como Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández son reconocidos por su extensa trayectoria y ser los rostros centrales de las emisiones principales, transmitiendo una imagen de seriedad y experiencia.

Otros nombres que han dejado una huella imborrable, ya sea por su estilo particular o por su paso reciente, incluyen a Juan Diego Alvira, conocido por su cercanía con la gente, Silvia Corzo, recordada por su temple, y la reportera Erika Zapata, que ha generado gran conversación por su estilo narrativo auténtico y popular.

También han llegado talentos nuevos al set que le han dado una cara refrescante al canal y al noticiero, y más de uno, tanto ellos y ellas, logran llevarse suspiros, más allá de lo informativo, ese es el caso de Luisa Fernandez Soto.

¿Quién es Luisa Fernández Soto de Noticias Caracol?

Se trata de Luisa Fernández Soto, quien estaría sobre sus 26 años de edad y cuenta con una buena experiencia dentro de los medios de comunicación, esto debido a que paso años por el Noticiero CM&, destacándose en el set principal y también en diferentes sitios como el Congreso.

Además figuró en Cable Noticias, siendo una de las reporteras de este noticiero y gracias a su talento Luisa Fernanda decidió darle un nuevo rumbo a su carrera llegando a formar parte del equipo de Noticias Caracol, aproximadamente hace un año. Fernández Soto cuenta en sus redes sociales con más de 20 mil y seguidores, y en TikTok suele ser constante, precisamente allí es donde recibe halagos en su mayoría de usuarias de esta red.