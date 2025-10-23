Estos fueron los motivos por los que Andrés Montoya salió de Noticias Caracol

Andrés Montoya es un conocido presentador y periodista colombiano, quien durante varios años ha hecho parte de Noticias Caracol. El paisa se ha destacado tanto en televisión como radio y sus primeras apariciones con Caracol se dio desde su natal Medellín para posteriormente llegar a Bogotá para así formar parte de la primera emisión, alcanzando una amplia acogida por parte de los televidentes debido a su talento ante las cámaras, sin embargo, hace pocos días le dijo adiós al reconocido informativo.

Montoya, más allá de informar a los televidentes sobre los principales hechos que tenían lugar las primeras horas del día, también se hizo evidente la conexión junto a su compañera, Alejandra Giraldo, con quien ya se conocía años atrás, ya que estudiaron en la misma universidad, sin embargo, el trabajar en el mismo set trajo consigo una fuerte amistad.

Después de varios años, Andrés Montoya confirmó su salida de Noticias Caracol y en medio de una entrevista para la ‘Revista Vea’ mencionó algunos de los cambios por los que estaba atravesando la emisión y también deseos que ya venían detrás:

“En la primera emisión de Noticias Caracol definieron hacer cambios internos en la dinámica que tiene la emisión y esos cambios alentaron de alguna manera, ese cierre de ciclo que hice desde la semana pasada, en donde tengo que destacarte que estoy anteponiendo mi bienestar, mi salud, mi hijo y mi familia y desde ahí, estoy haciendo esta reconstrucción de todo lo que se viene en mi proceso profesional (...)

En parte hubo sorpresa, pero ya lo venía anticipando porque finalmente había visto ajustes, cambios y lineamientos. Venía venir, de alguna manera, el momento en el que ya se iba a hacer el cierre de ciclo. Ya lo tenía previsto”.

Cuando tú estás inmerso desde tan temprano hasta tan tarde trabajando, entregando tanto, es importante también, de alguna manera, ser consciente de tu bienestar. Cuando digo que voy a priorizar es que con el cierre en el que me encuentro, es importante anteponerlo y parto del bienestar que necesito desde la atención en salud y todo lo que implica en este cambio, darle lugar a mi hijo, a mi familia".

¿Quién es la exesposa de Andrés Montoya, de Noticias Caracol?

La exesposa de Andrés Montoya de Noticias Caracol es Marina Ramírez, quien estaría sobre los 35 años de edad, mientras que el periodista cuenta actualmente con 39 años de edad. Ramírez, estaría dedicada a otra faceta fuera de la televisión y las cámaras en su natal, Medellín y en compañía de su hijo, Pedro, quien es la mayor prioridad de ambas, a pesar de que su relación no funcionó por otros motivos.