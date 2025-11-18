Televidentes de Caracol no pasaron por alto el nuevo ‘retoquito’ de Carolina Cruz en ‘Día a Día’

La tulueña Carolina Cruz es una de las figuras públicas más reconocidas en Colombia, mujer que hace parte de uno de los programas más vistos del país, el matutino ‘Día a Día’, en el que sorprendió a los televidentes por un cambio en su aspecto, algo que gran parte de la audiencia notó de inmediato.

En la transmisión de este 18 de noviembre, la audiencia de Caracol no pasó desapercibido el aspecto de los labios de ‘Caro’, talentosa mujer que, aparentemente, se habría sometido a un tratamiento en su boca, del cual se ha venido recuperando. En medio de la emisión se le vio tomar en varias ocasiones agua con hielo para manejar la inflamación.

Carolina Cruz de Día a Día Captura de pantalla tomada de @diaadiacaracoltv

Este es el médico que trató al hijo menor de Carolina Cruz

Para febrero de 2021, ‘Caro’ y su expareja, el actor Lincoln Palomeque, trajeron al mundo a ‘Salva’, niño que nació con macrocefalia y que ha pasado por varios procesos médicos en el que un destacado neurocirujano ha estado presente; mismo al que Cruz le agradeció en una reciente publicación en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 7,6 millones de seguidores.

"Que tus miedos jamás sean más fuertes que tu FE! Hoy tuvimos control con este ángel, uno de los tantos que nos envió DIOS en el proceso de Salvador. Siempre estaremos infinitamente agradecidos contigo porque sin tu tranquilidad, paz, profesionalismo y corazón, el proceso hubiera sido otro, hoy y siempre gracias. Mati nuestro regalo de DIOS y mejor hermano del universo. Gracias Dios por dejarnos seguir viendo tus milagros", fueron las palabras de Carolina en una reciente publicación.

Kemel Ahmed Ghotme es el nombre del profesional de la salud que se ha encargado del proceso de Salvador, hombre que trabaja como Neurocirujano pediatra en la Fundación Santa Fe de Bogotá; y que, dentro de sus estudios, destaca sus estudios en la Harvard Medical School y la Universidad de Toronto.