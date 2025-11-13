“No me reía, pero tampoco lloraba”: Catalina Gómez, de ‘Día a día’, habló del difícil momento que vivió como mamá

Catalina Gómez es una de las presentadoras más conocidas de Caracol Televisión, pues durante más de 10 años ha hecho parte del programa matutino ‘Día a día’, convirtiéndose así en una de sus principales figuras. Además de su rol profesional, la paisa se ha destacado en otras facetas como coach en salud, nutrición y ahora meditación.

La presentadora de ‘Día a día’ aunque no suele exponer varios detalles de su vida privada, hace pocos días estuvo haciendo parte de ‘El mundo del sí’ y a lo largo de la entrevista expuso su fe y también sus pasiones, vinculando aquellas complejas situaciones que ha vivido como lo ha sido el diagnóstico de su hijo, Cristóbal, pues durante su embarazo las probabilidades de problemas genéticos y en su corazón eran altas.

“Sentir la fe y confiar en el bien (…) Yo me acuerdo de que me dieron ese diagnóstico y yo le dije a Juan que íbamos a salir bien (…) La probabilidad era que no iba a nacer, porque la situación era muy complicada (…) En esos días entré en estado contemplativo, no me reía, pero tampoco lloraba, estaba en mute.

Un día, pasando por el puente de Suba, vino mi mamá a mí para decirme mi amor ponga las cosas en las manos de Dios, ahí entrego y ya está, no puedo hacer nada, lo que puedo hacer es confiar y es esa rendición, no caer ni de doblarse, entregarse sabiendo que el amor todo lo puede (…) El milagro de la de Cristóbal y otras situaciones que la vida me ha puesto contra las cuerdas", fueron las declaraciones expuestas por parte de Catalina Gómez.

La presentadora de ‘Día a día’ también dejó claro que al ver a alguien triste busca recordarle las pasiones con las que cuenta o aquello que les mueve el corazón: “Mientras haya vida hay esperanza”.

¿Quién es el exesposo de Catalina Gómez, de ‘Día a día’?

El exesposo de Catalina Gómez, de ‘Día a día’ es Luis Felipe Martínez, quien durante siete años estuvo con la presentadora de Caracol. Su relación habría iniciado durante su carrera profesional y se mantuvo después de la misma, sin embargo, con las diferentes oportunidades laborales que se dieron tanto en Medellín como en Bogotá, esto habría hecho que su relación se debilitara, ya que la presentadora viajaba para estar en él en su ciudad natal y con el deseo de que su matrimonio siguiera adelante.