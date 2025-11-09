¿Lo que no hizo con Valdiri? Yina Calderón por poco ocasiona tragedia al agredir a La Piry en ‘La Mansión de Luinny’

La huilense Yina Calderón se ha ganado la fama de ser una de las creadoras de contenido más polémicas de Colombia; entre otras cosas, por sus acciones en realities como ‘Protagonistas de novela’ y ‘La Casa de los Famosos’. Justamente la ‘sayayina’ hoy por hoy se encuentra en República Dominicana siendo parte de ‘La Mansión de Luinny’, formato en el que por poco ocasiona una tragedia al agredir a otra de las participantes, Piry.

Momentos de tensión se vivieron recientemente en este concurso, luego que el anfitrión le pidiese a Piry explicaciones por una broma que le hizo a Yina; ya que le puso talco en el secador que la colombiana iba a utilizar para arreglarse.

Al descubrir que ella fue la bromista, la también DJ de guaracha tomó la reprochable decisión de lanzar a su ‘rival’ al agua y agredirla con varios golpes y ‘mechoneos’; algo que pudo haber terminado en una tragedia, puesto que se alcanzó a pegar con el borde de la piscina.

Tras la bochornosa escena y consiente de lo que se le venía encima, Yina se estaba alistando para ser expulsada, algo que no ocurrió porque la misma Piry pidió que no fuese así; recibiendo ambas una dura sanción. Por su parte, miles de internautas reaccionaron al hecho, recordando en los comentarios la pelea fallida de Yina contra Andrea Valdiri en ‘Stream Fighters 4′.

¿A Yina Calderón le hicieron ‘amarre’ de brujería en República Dominicana?

Este no es el único conflicto que ha protagonizado Yina en este concurso, ya que también tuvo su roce con Chanel a quien señala de haberle encargado un supuesto acto de brujería que estaría afectando su bienestar.

Según Calderón, Chanel la habría insultado y le habría deseado problemas de salud y económicos. Incluso, afirma que la acusada le dijo que le había hecho un “amarre”. Frente a esto, Yina aseguró que no cree en ese tipo de prácticas y que se mantiene firme en su fe, invitando a sus seguidores a no apoyar acciones que promuevan agresiones o maldiciones. A pesar de la tensión dentro del reality, Calderón manifestó que continuará participando, pues “el show debe continuar”.