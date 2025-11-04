Yina Calderón se besó con su compañero en ‘La Mansión de Luinny’: ¿nuevo amor a la vista?

La participación de Yina Calderón en el reality La Mansión de Luinny ha despertado preocupación entre sus hermanas y varios de sus seguidores, luego de que en menos de una semana se viera envuelta en varios conflictos con otros participantes del programa.

Le puede interesar: ¿Adiós fajas? Yina Calderón se va de Colombia y dejará atrás importante proyecto

Ante la ola de comentarios y las imágenes que se han viralizado en redes, la influencer y DJ decidió enviar un mensaje público para tranquilizar a sus familiares y fanáticos. A través de sus historias de Instagram, donde reúne más de 880 mil seguidores, Yina aseguró que se encuentra bien y que la convivencia, aunque ha sido tensa, no ha afectado su bienestar emocional.

“A mis hermanas, no se preocupen. Estoy bien, todo esto hace parte del juego. No es fácil convivir con tantas personalidades, pero estoy tranquila”, expresó la empresaria de fajas, quien también pidió a sus fans no dejarse llevar por los fragmentos que circulan en redes sociales.

El mensaje fue replicado por su equipo de trabajo, en un intento por calmar las especulaciones sobre su estado anímico dentro del reality grabado en República Dominicana.

Sin embargo, la conversación en redes no se detuvo ahí. En las últimas horas, Yina volvió a ser tendencia luego de que las cámaras del programa captaran su primer beso con el participante Abraham García, momento que encendió el debate entre los espectadores.

Mientras algunos usuarios aseguraron que se trató de una muestra de química genuina, otros opinaron que fue simplemente parte del juego. Lo cierto es que, fiel a su estilo, Yina Calderón continúa siendo una de las figuras más comentadas de la temporada, demostrando que su paso por La Mansión de Luinny no pasará desapercibido.