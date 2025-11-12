Ana Karina Soto dio detalles de cómo fue el terrible incendio que acabó con la vivienda de su padre en Cúcuta

Al Hacia inicios del mes de octubre del presente año, se conoció por medio de la Corona TV que la familia Soto estaba atravesando importante perdida, esto debido al incendio que acabó con la casa del señor Gustavo Soto en Cúcuta. Tras un largo mes del lamentable hecho, Ana Karina Soto habló de forma pública del tema, dando más detalles de lo ocurrido en su hogar de la juventud.

El incendio habría empezado en la habitación que era de Ana Karina, debido a un corto circuito causado por un bajón de energía que generó chispa y empezó a propagar el fuego por todo el lugar. Al percatarse, el señor Gustavo salió y pidió ayuda, indicando que no dejaran que se quemara su “casita”, por lo que llamaron a los bomberos, pero nunca llegaron.

Por lo tanto, los vecinos tomaron baldes de agua y ellos mismos lograron apagar el incendio, al parecer la casa se vio bastante afectada, por lo que tuvo que irse a vivir con una de sus hijas. Al parecer, quien ha estado a cargo de la situación en primer momento fue a hermana de la presentadora, Gina Soto, después hizo presencia Ana Karina, coincidiendo con un viaje de trabajo que tenía en la ciudad.

El señor Gustavo después presentó problemas al respirar, por lo que tuvo que ir al hospital por sugerencia de sus hijas: “Le hacen el respectivo chequeo y sí, se dan cuenta de que tiene afecciones en los pulmones y que tenía que dejarlo en observación, para darle medicamentos, hacer las terapias respiratorias y estuvo en la UCI, afortunadamente él es un guerrero (...) yo ya perdí la cuenta de las veces que ha estado en la UCI”, contó la presentadora.

La presentadora describe que lo más importante es su familia y que es un milagro que su padre siga en la lucha por estar de pie con su salud, esto tras superar el cáncer de hígado, una operación del corazón y ahora afectaciones en sus pulmones.