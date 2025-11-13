“Te admiro, te quiero”: El especial mensaje de despedida de Claudia Bahamón para figura de ‘MasterChef’

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas de entretenimiento más queridos por los colombianos, siendo la única producción de cocina presente en las noches, contando con diferentes figuras de la farándula quienes se encargan de mostrar sus habilidades culinarias en la pantalla chica, donde la decisión final la tendrá el equipo de jurados conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Sin duda, quien también ha logrado destacarse desde varias temporadas ha sido Bahamón, la presentadora del ‘reality’, quien se ha ganado el cariño de los televidentes y también de cada uno de los participantes que llegan a formar parte del programa.

Lo que quiere decir que las despedidas no son para nada sencillas y ahora, tras la eliminación de Raúl Ocampo, las palabras de cariño y también de nostalgia no se hicieron esperar por parte de Claudia Bahamón, quien aseguró: “El miedo no detiene la muerte, detiene la vida. ”Raúl de nuestra vida querido, tu paso por esta cocina fue mucho más que una competencia: fue una lección de humanidad. Nos regalaste risas, cariño, generosidad y esa energía tan tuya que ilumina cada espacio que habitas. Eres auténtico, genuino, sensible, divertido y profundamente amoroso.

Tu frase de cierre, “el miedo no detiene la muerte, detiene la vida”, nos deja una huella para no olvidar. Porque eso fuiste aquí en la cocina más importante del mundo: vida. Vida que se comparte, que se entrega sin reservas, que se goza con el alma. Gracias, gracias, gracias por recordarnos que cocinar así como vivir, se hace con el corazón abierto y los miedos de frente. Te admiro, te quiero y te celebro siempre".

Horas más tarde, Ocampo no dudó en demostrarle su cariño a Claudia reiterando el amor que siente por ella, así como también varios televidentes evidenciaron su tristeza ante la eliminación de Ocampo, quien demostró durante varios retos su nivel culinario y por ende, su personalidad, más allá de su talento como actor.

¿Quién le pasó a la exnovia de Raúl Ocampo?

La novia de Raúl Ocampo fue Alejandra Villafañe, también actriz a la que conoció, ya que ambos hacían parte del medio. Ambos lograron ganarse el cariño de sus seguidores debido a la historia de amor que entablar.

Sin embargo, como pareja tuvieron que enfrentarse a uno de los golpes más difíciles de sus vidas, luego de que Alejandra fuera diagnosticada con cáncer. A pesar de ello, el amor se hacía presente entre ellos, enfrentando así algunas cirugías para priorizar la vida de la actriz.

A pesar de los diferentes esfuerzos realizados, la novia de Raúl Ocampo falleció el 21 de octubre de 2023, siendo este un duro golpe para el actor y el resto de sus seres queridos