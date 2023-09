Actriz de ‘Perfil falso’ continúa su lucha contra el cáncer con su primera quimioterapia

Alejandra Villafañe es una actriz de teatro y televisión colombiana, quien ha participado en importantes proyectos como ‘Perfil falso’, ‘La nieta elegida’, ‘Siempre bruja’, entre otras. La modelo y exreina colombiana se enfrenta a sus 34 años de edad a su batalla más importante, el cáncer.

La actriz que suele ser muy activa en sus redes sociales, en el mes de julio dio a conocer a sus seguidores que padece un cáncer agresivo que la llevó a pausar sus proyectos para enfocarse en su salud, puesto que ha pasado ya varias veces por el quirófano como parte de su tratamiento, e incluso, compartió en las últimas horas cómo vivió su primera quimioterapia.

Alejandra ha compartido en sus historias apartes del cariño que recibe a diario de sus amigos, familiares y seguidores, dejando ver en otras imágenes que ha perdido energía, vitalidad e incluso no ha salido tanto de su cama, solo cuando recibe visitas.

Lea también: “Me hicieron más fuerte”, Martha Isabel Bolaños habló sobre su salida de ‘MasterChef Celebrity’

En su momento, Villafañe comentó: “Me diagnosticaron con esta palabrita que no nos gusta pronunciar y nos da un poco de susto (…) siento que he vivido mil años en dos meses”, para ahora compartir un video en el que compila varios instantes de lo que fue su primera quimioterapia entre nervios.

Desde el 4 de julio inició sus cirugías, y dos meses después su tratamiento entró en etapa complementaria con las quimioterapias, donde comentó:

“Mi primera Quimioterapia, en medio de tanta incertidumbre, ponerle buena cara y recibirla con amor fue mi opción, sin dejar de decir que ha sido la prueba más retadora y devastadora, es una transacción muy cara.Pero aquí seguimos, los que me han cuidado me llenan de esa tranquilidad y buena energía y de ese amor infinito de Dios que me levanta... Los amo a todos los que han estado aquí y todos los sé de corazón están conmigo. Familia, amigos, conocido. Gracias”.