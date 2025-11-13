Exesposa de Hassam no guardó silencio y pidió respeto ante la fuerte polémica, “recuperando mi paz”

Hassam cuenta con una amplia trayectoria en la industria del entretenimiento que lo ha llevado a convertirse en uno de los humoristas más conocidos del país, formando parte de producciones como ‘MasterChef Celebrity’, ‘Sábados felices’ y ‘Qué hay pa’ dañar’. Además de seguir realizando diferentes shows de manera personal, sin embargo, las polémicas siguen latentes para él a través de las redes sociales.

Desde hace varios días el intercambio de comentarios entre Hassam y diferentes internautas ha llamado la atención, sacando a flote temas políticos y también personales que para muchos han cruzado el límite del respeto e incluso han incluido a sus propios familiares, siendo el caso de la exesposa del humorista, Tatiana Orozco y sus hijas.

Si bien, Hassam sigue bastante activo respondiendo de manera contundente frente a este tema, su exesposa, Orozco, tampoco se quedó atrás e incluso salió a defenderse sobre los fuertes ataques recibidos tanto para ella como para sus hijas.

“Quiero dejar algo claro: si lo que buscan es desatar una pelea con alguien, háganlo directamente con esa persona. Ni mis hijas ni yo tenemos nada que ver ahí. Mis hijas están estudiando, estoy segura, no tienen idea de lo que pasa aquí, yo hace varios años estoy recuperando mi paz“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Tatiana Orozco, exesposa de Hassam.

Ante las respectivas declaraciones de Orozco, varios la apoyaron, dejando claro que los problemas de su expareja no dependen de ella, ni mucho menos de sus hijas.

¿Quién es la exesposa de Hassam?

La exesposa de Hassam es Tatiana Orozco, con quien estuvo casado por aproximadamente 18 años, sin embargo, toda una polémica se generó luego que la mujer sacara a flote varias de las malas situaciones que vivió con el humorista, lo que llevó a un agotamiento de su parte y posteriormente a tomar la decisión de seguir en caminos separados. En pasadas apariciones, Tatiana aseguró que no insistió en irse con sus hijas, ya que no tenía como sostenerlas y su plan fue radicarse en Estados Unidos para empezar una nueva vida. Cabe resaltar que hace pocas semanas confirmó que se casó con su novio gringo, quien cuenta con una empresa dedicada al software de traducción de idiomas de este país.