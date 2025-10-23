“Me enamoré de ti”: Claudia Bahamón mostró sus sentimientos por eliminado de MasterChef

La séptima temporada de MasterChef Celebrity Colombia, vivió uno de los episodios más emotivos de esta edición en la noche del pasado miércoles 22 de octubre, luego de que se viviera nuevamente un reto de eliminación. Tras la despedida de uno de los participantes más queridos, la presentadora Claudia Bahamón no pudo evitar su tristeza y se lo demostró al cocinero con un emotivo mensaje.

Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso no están teniendo piedad con ninguno de los concursantes, y en esta nueva eliminación les dieron solo 45 minutos para cocinar y en el que tenían que mostrar las técnicas que han aprendido y que los tenían dentro del ‘Top 10′.

Los sentenciados: Valentina, Raúl, Pichingo y Luis Fernando Hoyos, concursante que no pudo cumplir con las expectativas del jurado, y tras presentar un salmón pasado de cocción y una salsa demasiado salada, se convirtió en el más reciente eliminado de la competencia; dejando con un vacío a los televidentes y a sus compañeros que querían verlo llegar a la final. Tras su salida, Bahamón le regaló un mensaje cargado de emotividad, en el que se refleja la bonita amistad que tenían.

“Luisfer lindo, mi alquimista. Tu paso por MasterChef fue como una chispa: breve, intensa, imposible de olvidar. Traías el caos de un volcán y la ternura de quien ama lo que hace con el alma entera. Cocinaste con fuego, con risas, con vértigo. Y entre tanto movimiento, dejaste una huella que aún vibra y se plantó en mi corazón”, expresó la huilense.

“Me enamoré de ti, de tu caos fantástico, de esa mente chiflada que corre más rápido que las manos, de esa energía insuperable que lo desordena todo para volverlo magia. (lo mejor que sabes hacer sin darte cuenta). Gracias belleza por recordarnos que la perfección es aburrida, que en la vida, como en la cocina, necesita alquimia, emoción y mucha locura para tener sentido”, añadió.

¿Quiénes quedan en competencia en MasterChef?

La búsqueda del cocinero que heredará la corona de Paola Rey se va haciendo más corta con la salida de hoyos y, a la fecha que se escribe esta nota, el Top 9 está conformado por: Michelle Rouillard, Carolina Sabino, Patricia Grisales, Pichingo, Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Raúl Ocampo y Alejandra Ávila.



