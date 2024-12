Catalina Gómez de ‘Día a día’ confesó el motivo de su separación con su exesposo, “cariño había”

Catalina Gómez es una de las presentadoras de entretenimiento más conocidas en Colombia, talento que le permitió llegar a la pantalla chica siendo parte de TeleMedellín y del Noticiero CM& para posteriormente formar parte de Caracol Televisión a partir del programa ‘Día a día’ en el que lleva 10 años acompañando las mañanas de los televidentes. Pero más allá de los logros a nivel profesional, en medio de una entrevista, la pareja de Juan Esteban Sampedro confesó el motivo de su separación con su exesposo.

Hace 16 años y medio nació el amor entre Juan Esteban Sampedro, actual vicepresidente de entretenimiento de Caracol y Catalina Gómez, donde su amor ha estado latente con el paso del tiempo y se fortaleció aún más con la llegada de sus dos y deseados hijos, pero como es común, antes de su matrimonio de ensueño, ambas figuras tuvieron algunas relaciones.

¿Quién es el exesposo de Catalina Gómez de ‘Día a día’?

El exesposo de Catalina Gómez de ‘Día a día’ es Luis Felipe Martínez, quien durante siete años sostuvo un noviazgo con la presentadora de Caracol. Durante este tiempo la paisa llevó a cabo su carrera profesional, así como también inició su trabajo en la presentación y en el modelaje, posteriormente dieron el siguiente paso en su relación que fue precisamente casarse, pero lastimosamente alrededor de un año después se separaron.

¿Por qué Catalina Gómez de ‘Día a día’ se separó de su exesposo?

La presentadora de ‘Día a día’ estuvo haciendo parte de ‘La sala de Laura Acuña’, donde reveló varios detalles de su vida, entre ellos su primer matrimonio dejando claro que le desea lo mejor a Luis Felipe, pues el verdadero motivo de su separación se dio porque iban por caminos diferentes, ya que ella desde hace un tiempo estaba viviendo en Bogotá mientras que él se quedó en Medellín debido a su trabajo.

“De verdad fue una relación super bonita, cariño, gratitud, amor. Yo creo que crecimos juntos, yo tenía casi 18 años, el veintepiquito, estuvimos en la universidad, efectivamente cuando yo comencé a trabajar y de verdad fue muy bonito, porque crecimos de la mano (…) Amor había, cariño había, pero tal vez no nos dimos cuenta de que no era para vivir el resto de la vida juntos, nos casamos y yo ya estaba viviendo acá en Bogotá y eso complicaba un poquito las cosas porque él seguía allá (…) Mi vida se estaba encaminando, por otro lado, y quizás nunca nos sentamos a hablar, pero fue demasiado chévere mientras duró y no me arrepiento de nada”, agregó Catalina Gómez de ‘Día a día’.

¿Cuántos hijos tiene Catalina Gómez de ‘Día a día’?

Catalina Gómez de ‘Día a día’ tiene dos hijos, fruto de su matrimonio con Juan Esteban Sampedro, quienes son Emilia y Cristóbal, que desde su llegada al mundo le cambiaron la vida buscando compartir el mayor tiempo posible junto a ambos.