Catalina Gómez confesó el doloroso momento que vivió con la perdida de su bebé, “se me iba la vida”

Catalina Gómez es una de las presentadoras más conocidas en Colombia debido a sus más de 10 años, siendo ficha clave del matutino de ‘Día a día’ de Caracol Televisión, donde ha mostrado su talento ante las cámaras y por ende, se ha ganado el cariño del público. Fuera del set del canal, la paisa confirmó una familia con Juan Esteban Sampedro, con quien lleva 16 años de matrimonio y fue con el hombre que cumplió uno de sus más grandes sueños como lo fue convertirse en madre. Si bien, actualmente es mamá de dos, Emilia y Cristóbal, recientemente Catalina confesó el doloroso momento que vivió con la perdida de su bebé.

Además de destacarse el programa de entretenimiento de Caracol, los detalles sobre la vida privada de Catalina tampoco pasan desapercibidos y aunque en principio optó por estar lejos del ojo público, lo cierto es que en el último tiempo ha estado más abierta a revelar detalles de sus proyectos, su familia y aquellos momentos que vivió, siendo una de las más recientes invitadas a ‘La Sala de Laura Acuña’, donde se refirió a la dura situación que enfrentó.

“Yo creo que vomité desde el 1 hasta que el día que estaba en la clínica. Empecé, digamos que como un tratamiento quedé embarazada, perdí ese primer bebé y me dio durísimo, sentí que se me iba la vida, de verdad fue muy duro. Pasó el tiempo, volví a quedar embarazada, volví a perder ese bebé hasta que ya Cristóbal venía en camino y como al tercer mes me dijeron que venía con problemas”, agregó Catalina Gómez de ‘Día a día’.

A pesar del anuncio de que su hijo venía con problemas en pasadas apariciones, Catalina confesó que buscaron realizar diversos exámenes que se llevaban a cabo en otros países, estando en Colombia a la espera de los resultados, pero antes de que esto pudiera ocurrir, la presentadora de ‘Día a día’ reiteró que iba a tener a su hijo independientemente de las condiciones de salud con la que llegara al mundo. Actualmente, Cristóbal está sobre sus 7 años de edad, siendo un niño muy sano y rompiendo cualquier pronóstico dado anteriormente, dejando claro que su hijo es un milagro.

¿Quién es el exesposo de Catalina Gómez de ‘Día a día’?

El exesposo de Catalina Gómez es Luis Felipe Martínez, quien habría sido su novio de juventud y luego de varios años decidieron llegar al altar, pero a pesar de la felicidad que trajo consigo este gran paso, tiempo después se separaron tomando caminos opuestos y actualmente se desconoce a que estaría dedicado el hombre.