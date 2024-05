Hassam ha sido uno de los humoristas reconocidos del país y con su personaje Rogelio Pataquiva. El humorista también hizo parte de una de las ediciones de MasterChef, donde se robó el protagonismo en el reality por su humor a los participantes y a los televidentes, pero que lastimosamente no le bastó para llevarse los $400 millones de pesos.

Su ámbito sentimental dio de qué hablar cuando se separó de su esposa, llegando a generar diversos rumores por las verdaderas razones que se lleharon a separar. En su momento ámbos publicaron pullas mutuamente, llegando a deducir que fue por algún tipo de infidelidad.

Hija de Hassam sorprendió con radical cambio de look

En medio de su separación, sus hijas fueron parte fundamental para sobre llevar dicha separación, además de mencionar que sus hijas se encuentran viviendo con él. Así que de manera natural Hassam las ha visto crecer un poco más de cerca. En las últimas horas, el humorista publicó un video de una de sus hijas haciéndose su primer cambio de imagen. Con la descripción “Acompañarla mientras se pone más bella es un plan que tarda pero que repetiría otros 20 años.Qué hermoso viaje ha sido verte crecer mi Mariana, mi primicia, mi trocito de cielo.”, mencionando la nostalgia de verla crecer.

Y por supuesto los seguidores no dudaron en apoyar el acompañamiento que le hizo a su hija durante este proceso “Que una hija prefiera estar en estos cambios acompañada de papá y no de mamá, demuestra el excelente trabajo hassam, te admiro y respeto”, “Esta chica ya no puede esperar menos de sus futuras parejas”, “No me imagino a Hassam como suegro”.

Y es que para Hassam estar presente para sus hijas es de las cosas más importantes en su vida, así que aprovecha cada uno de estos instantes.