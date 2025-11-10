Hassam se vio envuelto en pelea con usuarios de X por fuertes comentarios hacia las mujeres

Gerly Hassam Gómez, más conocido como Hassam, es un reconocido humorista, actor famoso por su estilo irreverente y por sus personajes como “Rogelio Pataquiva” y “Proculo Rico”. El humorista Sábados Felices, además de ser finalista en realities como MasterChef Celebrity y su más reciente proyecto fue con RCN junto a Valentina Taguado y Johana Velandia.

Sin embargo, el humorista esta vez volvió a llamar la atención, pero no de forma positiva, pues en los últimos días ha estado en guerra con los usuarios de X por sus delicados comentarios a la hora de responder críticas, sobre todo hacia las mujeres. En dicha red social, tildan al humorista de defender la extrema derecha, pero a la hora de debatir, este se suele pegar de insultos hacia el aspecto físico de quienes lo cuestionan.

Hassam se ha empeñado en responder un largo número de trinos hacia él, pero en específico con las mujeres suele hacer afirmaciones delicadas: “Le exigen más a un payaso que a sus líderes.Y pretenden que uno sea serio!”, expresó.

Mientras que en cuanto a su postura política mencionó: “Tendría que explicarle todo el contexto, porque no soy de izquierda ni de derecha, estudié en U pública y tenía inclinación a la rebeldía, pero he aprendido a que todos son iguales, entonces, la respuesta la aplicó para cualquier bando. 48 años viviendo la misma historia.”

¿Por qué Hassam ya no está en ‘¿Qué hay pa dañar?, de RCN?

Por medio de un live en sus redes sociales, Hassam comentó que la razón por la que decidió renunciar fue porque casi tiene un coma diabético, explicando que era pre diabético, pero se disparó su insulina por lo que duró cuatro días hospitalizado, siendo diagnosticado como paciente insulino dependiente con complicaciones múltiples.

Todo esto a partir de los procesos anteriores en cuanto a su salud, pues para nadie es secreto que el humorista atravesó un cáncer, pero según indica hoy tuvo que hablar con las directivas de RCN e informar su decisión. “No es que yo esté mal, pero si tengo que darle prioridad a la salud, no solamente física, pero también mental (...) con mucha tristeza, tengo que avisarles que no continúo en “¿Qué Hay Pa’ Dañar?”“expresó.