Hassam mostró cómo cambió su vida tras su más reciente hospitalización; pidió a sus fans cuidados

El Canal RCN desde hace varios años ha buscado convertirse en uno de los favoritos a partir de una amplia gama de producciones enfocadas en la información, pero también en el entretenimiento. Hace pocos meses y a través de su app le dio la bienvenida a ‘Qué hay pa’ dañar’, contando con figuras como Valentina Taguado, Johana Velandia y Hassam, quienes cuentan con varios invitados y también historias que hacen divertir a sus televidentes.

Le puede gustar: Hassam confesó el verdadero motivo de su salida de ‘Sábados felices’, de Caracol, ¿por patear la lonchera?

Sin embargo, desde hace varios días Hassam se encuentra ausente del programa de RCN y a través de sus redes sociales evidenció los problemas de salud que enfrentó, que habrían tenido que ver con inconvenientes de azúcar que al no prestar atención le terminaron pasando factura.

Si bien, actualmente el humorista se encuentra recuperándose en su hogar, lo cierto es que varios se preguntan si volverá al programa ‘Qué hay pa’ dañar’, contando con algunas apariciones a través de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activo. En medio de una de las más recientes, Hassam aseguró “Esto no es chisme, cuídense por favor (...) Un unboxing para lo que me llegó para este fin de año…”, seguidamente el comediante mostró que se trataba de una pequeña nevera que contenía hielo, pero lo más importante insulina, ya que deberá cumplir al pie de la letra con la dosis dada por parte de sus médicos.

Cabe resaltar que este problema de salud para Hassam no sería para nada sencillo, pues la diabetes si no se trata puede llegar a tener fuertes implicaciones en la salud y por ende, la calidad de vida de quienes la padezcan.

¿Quién es la pareja de la exesposa de Hassam?

Tatiana Orozco hace varios meses publicó una dedicatoria en sus redes sociales, una galería fotográfica donde se ve el momento de la propuesta de matrimonio de su novio Christopher Klapp, junto a una larga dedicatoria en inglés, ya que quien será su futuro esposo, es de nacionalidad estadounidense. Dichas fotografías fueron comentadas, pero personas como Michelle Gutiérrez, esposa de Marcelo Cezán, quien mencionó “Más que merecido”, y junto a ella el resto de internautas la llenaron de felicitaciones “Uff Creo que aquí muchas sentimos esa satisfacción al ver esta publicación… Ganaste tú. Espero un día todas ganemos igual. ¿Y podamos dejar ese pasado lejos de todo”, “Qué es esto tan bello? Me alegra tanto que esto esté pasando en tu vida”, “Los planes de Dios son perfectos. Una promesa más cumplida”.