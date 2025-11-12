“No estoy arrepentida”, Kika Nieto sobre la polémica por su viaje junto a más influencers a Israel

En los últimos días se desató un polémica en redes sociales por el viaje a Israel de un grupo de figuras públicas, entre ellos: Kika Nieto, Nicolás de Zubiría, Johanna Fadul, María Clara Rodriguez, Daniela Vidal, Mauro Mejía, Pedro Jose Pallares, entre otros más. Al parecer todo el viaje fue patrocinado completamente por la embajada de este país, cada uno estuvo compartiendo detalles mediante sus redes sociales.

Esto generó una ola de comentarios, en donde les exigían responsabilidad y empatía hacia las víctimas de la guerra, teniendo en cuenta que detrás del turismo, estos territorios vienen atravesando miles de muertes por el conflicto entre Israel y Palestina.

La primera en referirse al tema fue Johana Fadul, quien generó más enojo por sus afirmaciones que evidenciaban su desconocimiento frente al territorio que visitó, de hecho la actriz expresó su enojo tras perder una campaña:

“Sí, es una guerra que pasara allá, entre ellos se matarán, ganará el que tenga que ganar, pero es que esto no es gratis, lo que esta pasando y Dios permita que todo cese y de verdad venga la paz y puedan convivir como hermanos. Pero todo esto va a que me acaban de bajar de un campaña, por la polémica que todos ustedes han generado en mis redes sociales por un viaje".

¿Qué dijo Kika Nieto sobre la polémica por su viaje a Israel?

Una de las personas que más ha recibido críticas y también insultos es Kika Nieto, pero esta no es la primera vez que se ve envuelta en una polémica de tal magnitud. Frente a esto, se manifestó por medio de su Instagram con un video de 18 minutos en donde inicia señalando que se siente triste por lo sucedido, y que es consciente de las miles de muertes que ha dejado el conflicto del medio oriente.

La influencer confirmó que fueron invitados por Israel, quienes cubrieron todos los gastos del viaje como un “canje”, antes de llevarlo a cabo, Nieto indicó que tuvieron dos reuniones donde se puso en la mesa, ¿qué estaban esperando a cambio del viaje?, pero que la respuesta fue que no había guión. La indicación era que solo debían compartir la experiencia que vivieran, fuera buena o mala.

Kika confesó que la impulso en gran parte conocer estos territorios porque era un sueño para ella, pero reconoció que antes de llevar a cabo el viaje, su conocimiento sobre el conflicto era superficial. Posteriormente, siguió con un análisis sobre lo que sucede en estos países y a la ola de comentarios con insultos que ha recibido, para después indicar:

“Aunque sé que es lo que muchos desearían escuchar, la verdad es que yo no puedo venir a decirles que estoy arrepentida de haber viajado a un país y no es porque apruebe lo que su gobierno hace, porque no y tampoco es porque ignore la violación de los derechos humanos (...) no le veo lógica, me encantaría darles la razón, pero no le veo lógica"