Kika Nieto confesó que tiene un bicho en su ojo, lo que ha causado gran molestia en la vista

Erika Nieto más conocida Kika Nieto se hizo muy popular inicialmente en la plataforma de YouTube, donde ha logrado amasar una gran cantidad de seguidores a lo largo de los años con videos que cubren desde retos y contenido juvenil hasta temas de opinión y aspectos de su vida personal. Actualmente, Nieto hace parte del programa “Mujeres sin Filtro” del canal RCN, al lado de varias mujeres conocidas en la televisión.

Además de que también continúa subiendo contenido en sus redes sociales, pero hace unas horas posteó un video contando lo que le sucedió por estos días en uno de sus ojos. La influencer comentó que tiene un bicho en su ojo y que por fin le habían dado una explicación por la irritación de su ojo, pues el diagnóstico anterior era conjuntivitis y que en lo corrido del año le había pasado 8 veces.

Por estos días le volvió a suceder, al ir al médico finalmente y después de varios exámenes le dijeron que tenía blefaritis, la cual es una afección ocular común caracterizada por la inflamación de los párpados, afectando generalmente el borde del ojo donde crecen las pestañas.

El bicho al que Kika Nieto se refería es un parásito microscópico conocido como el ácaro Demodex, el cual es uno de los factores asociados a la blefaritis. Este diminuto arácnido, que habita de forma natural en los folículos pilosos y las glándulas sebáceas de la piel humana (incluidas las pestañas), puede contribuir a la inflamación cuando su población aumenta descontroladamente.

El Demodex se alimenta de células muertas y sebo, y su acumulación, junto con sus desechos, puede taponar las glándulas del párpado y causar o empeorar los síntomas de la blefaritis, como la irritación persistente, el picor y la formación de escamas cilíndricas en la base de las pestañas.