Kika Nieto, Nicolás de Zubiria Johanna Fadul entre los famosos criticados por viajar a Israel

Erika Nieto más conocida Kika Nieto se hizo muy popular inicialmente en la plataforma de YouTube, allí compartía videos que cubren desde retos y contenido juvenil hasta temas de opinión y aspectos de su vida personal. Su fama también se atribuye a que se ha visto envuelta en algunas polémicas por sus afirmaciones, ahora, una vez más llamó la atención no de forma tan positiva.

Puede leer: Los humoristas de Sábados Felices que expresaron su apoyo hacia la campaña de Abelardo de la Espriella

En la última semana, Nieto compartió por su medio su Instagram algunas postales de su visita a Israel, describiéndolo como “un viaje lleno de lecciones inolvidables y cachetadas en su zona de confort”. Además, de confesar que uno de sus sueños desde niña era conocer Jerusalén y Tierra Santa, pero también mencionó que se había abstenido de publicar muchos detalles por los comentarios que podía recibir.

Tal como lo esperaba la influencer, una ola de críticas llegaron a su post, también por sus historias durante una fiesta en el lugar, en ellas la acusaron de ignorar el contexto humanitario del conflicto. Al parecer este viaje fue patrocinado por la embajada de Israel, en el que no solo fue Kika Nieto como invitada, sino también varias figuras del entretenimiento, entre ellas: Nicolás de Zubiría, Johanna Fadul, María Clara Rodriguez, Daniela Vidal, Mauro Mejía, Pedro Jose Pallares, entre otros más.

Al respecto, en las publicaciones de cada famoso hay comentarios divididos, donde lo algunos lo ven como un simple viaje, cumpliendo un sueño. Mientras que otros exigen responsabilidad y empatía hacia las víctimas de la guerra, de hecho ya hay videos de otras influencers reprochando este viaje, pero también haciendo análisis, catalogándalo como una “estrategia de soft power”.

Le puede interesar: “¿Qué tiene de malo destripar a la izquierda y que no existan más?”, Piter Albeiro

“Kika, ese “viaje soñado” patrocinado por la embajada de Israel dice más que cualquier discurso de neutralidad. No puedo apoyar eso. Como influencer, tus decisiones tienen impacto real y tu plataforma no es neutral." “Empatía y respeto por quienes piensan diferente a ti también es dejarte de bañar en el mar en el que corre la sangre de una población que ha sido EXTERMINADA de MANERA DESMEDIDA”, “Mientras usted sonríe para la foto, al otro lado están enterrando familias enteras. Se llama: inhumanidad”, “No hace falta ser experto en geopolítica para entender que viajar a Israel por ocio en este momento no es una decisión sensata ni empática”, son algunos de los comentarios.