“Debe ser más severa la justicia”: Amparo Grisales pidió acciones contundentes ante brutal agresión

Amparo Grisales más conocida como ‘La Diva’ de la televisión colombiana durante más de 20 años, se ha destacado como actriz y jurado de ‘Yo me llamo’, ‘reality’ de imitación de Caracol Televisión, contando con opiniones divididas entre los televidentes. Sin embargo, más allá de su rol profesional, la colombiana ha demostrado su amor por los animales, contando con un refugio cerca a Bogotá buscando brindarles un hogar. Motivo por el cual su molestia frente a los diferentes casos de maltrato se hacen evidentes a través de las redes sociales.

Grisales no suele ser tan activa en sus redes sociales, pues tiene claro que a pesar de ser una figura pública, también desea tener privacidad cuando de varios aspectos de su vida se trata, pero no guarda silencio frente a las que considera injusticias y temas referentes a los animales.

En medio de una de sus más recientes apariciones, la integrante de ‘Yo me llamo’ expuso su inconformismo luego de que el hombre que agredió brutalmente a un perrito fue dejado en libertad, según se mencionó porque la agresión se dio en el departamento de Bolívar, por lo que el gerente de Bienestar Animal reveló que no cuentan con jurisdicción sobre hechos que se presenten fuera del departamento.

Ante el hecho, las palabras por parte de Grisales no faltaron pidiendo acciones contundentes frente a este tipo de casos que se siguen presentando en el país: “¿Delitos penados por la ley? Cuál ley si los dejan libres al otro día. Debe ser más severa la justicia con los que maltratan a los seres hermosos que son los animales. Ley Ángel, póngase las pilas porque así no es. Cuidemos y protejamos a los animales… Seres amorosos que sienten y son la lealtad más sincera“, fueron las declaraciones expuestas.

Cabe resaltar que luego de confirmarse su liberación de la agresión del perrito, la jurado de ‘Yo me llamo’ también añadió: “Cara de hp”. Cabe resaltar que tras sus declaraciones la actriz recibió apoyo por parte de los internautas, pues en los últimos días han sido varios los casos de maltrato animal presentados en el país.