Rescatan tres perros de un criadero ilegal en Ciudad Bolívar: una denuncia ciudadana destapó el horror

Lo que comenzó como una simple llamada de alerta terminó revelando una de las escenas más estremecedoras de maltrato animal en la capital. Tres perros fueron rescatados por las autoridades en un operativo interinstitucional que dejó al descubierto un presunto criadero ilegal en zona rural de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

El procedimiento, liderado por la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la Policía de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), se ejecutó tras una denuncia ciudadana que advertía sobre la existencia de animales confinados en pésimas condiciones.

Un hallazgo desgarrador entre caniles y huesos

Al ingresar al terreno, los investigadores se enfrentaron a un panorama desolador: restos óseos de perros esparcidos por el suelo, un canino muerto encerrado en una jaula y otros tres con signos de deshidratación, ansiedad y extrema debilidad.

Los veterinarios del IDPYBA realizaron las primeras valoraciones en el lugar y confirmaron que los animales presentaban baja condición corporal, pelaje hirsuto y afectaciones oculares, síntomas que evidencian un largo periodo de descuido y sufrimiento.

“Es inaceptable que sigan existiendo espacios donde los animales son tratados como objetos. La ciudadanía fue clave para detectar este caso”, señaló una fuente de la Alcaldía de Ciudad Bolívar.

Los perros rescatados fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, donde reciben atención médica y emocional para su recuperación.

La fuerza de una denuncia

Este operativo no es un hecho aislado. En las últimas semanas, casos como los de Samanta y Rugger también han demostrado que la denuncia ciudadana es el principal motor de la justicia animal en Bogotá. Cada llamada, cada mensaje o fotografía puede salvar una vida.

Las autoridades recordaron que mantener criaderos ilegales o someter a animales al abandono o la crueldad constituye un delito penal en Colombia, sancionado con cárcel y multas.

¿Cómo denunciar el maltrato animal en Bogotá?

Si sospechas de un caso de maltrato, abandono o cría ilegal de animales, puedes reportarlo a través de los siguientes canales oficiales:

📞 Línea contra el maltrato animal: (601) 439 9801

(601) 439 9801 🚨 Línea de emergencias 123 , si el animal está en peligro vital

, si el animal está en peligro vital ✉️ Correo: proteccionanimal@animalesbog.gov.co

proteccionanimal@animalesbog.gov.co 🌐 Plataforma “Bogotá te escucha”, donde puedes adjuntar fotos o videos

El IDPYBA reiteró su compromiso con la protección y bienestar de los animales y recordó que Bogotá es una ciudad que “no tolera el maltrato ni la indiferencia ante el dolor de un ser vivo”.