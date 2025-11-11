Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’, expuso preocupante situación que vincula a famoso periódico

Uno de los programas de entretenimiento más exitosos de Caracol Televisión es ‘Yo me llamo’, quien ha estado presente en las noches colombianas durante una década, contando temporada tras temporada con todo un grupo de imitadores quienes se encargan de mostrar su talento desde su artista favorito, donde los exigentes jurados como lo son César Escola, Rey Ruiz y Amparo Grisales son los encargados de elegir a los mejores quienes llegarán a la gran final del ‘reality’.

Le puede gustar: Exparticipante de ‘Yo me llamo’ reveló los secretos detrás del ‘reality’ de Caracol; hasta pensó en renunciar

Si bien, la más reciente temporada del ‘reality’ de imitación llegó a su final ya hace varios meses, dejando como ganador al imitador de Vicente Fernández, el equipo de jurados sigue dando de que hablar y recientemente la protagonista fue Amparo Grisales, quien nuevamente expuso que están usando su imagen para estafar a la gente a partir de productos que son falsos y por supuesto, ella no ha recomendado.

“Siguen vendiendo productos asquerosos usando mi imagen y esta vez usando al prestigioso periódico ‘El Tiempo’. Además, primera página, productos coreanos para la juventud. Fotos mías tratadas con IA sinvergüenzas estafadores. No crean nada de eso… se les puede caer la cara con esos productos. Si yo hago publicidad de algún producto lo hago en mis redes y punto. Un abrazo", fueron las declaraciones expuestas por parte de Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’.

Tal y como fue mencionado por ‘La Diva’, las imágenes fueron generadas a través de inteligencia artificial, la cual termina siendo evidente a lo largo de las mismas, pidiendo nuevamente que no caigan en este tipo de estafas, ya que pueden verse fuertemente afectados por la desconocida procedencia de los mismos.

¿Quién es el exesposo de Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’?

El exesposo de Amparo Grisales de ‘Yo me llamo’ es Germán Tessarolo, un hombre de nacionalidad italiana que meses luego de su nacimiento sus padres tomaron la decisión de radicarse en Argentina. El exesposo de la jurado de ‘Yo me llamo’ se dedicó a la pintura, convirtiéndose en una de las figuras más representativas de Argentina en este ámbito, pues heredó algunos de los talentos de otros de sus familiares, entre ellos su bisabuelo.

Tessarolo se robó el corazón deGrisales a la edad de 14 años, mientras que él contaba con 26 años de edad para ese momento. “Me creía grande (…) y me quería ir de la casa; como solamente daban el pasaporte siendo mayor o casada, pues me casé con Tessarolo. ¡Ojo! Yo me enamoré de él, porque era un churro y un súper artista. Yo apenas nacía en la televisión y él se fijó, fue en mí y me casé”, fueron algunas de las declaraciones dadas por Amparo Grisales para la revista ‘Bocas’.