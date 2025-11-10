Nicolás Arrieta indicó que el ex de Aida Victoria estaría promoviendo presunta estafa en redes sociales

Nicolás Arrieta es un creador de contenido colombiano que ha ganado notoriedad por su estilo provocador y muchas veces polémico en redes sociales. Hace varios años inició en YouTube, pero ahora su contenido alterna desde reacciones, denuncias de estafas digitales, críticas a otros influencers hasta momentos personales donde habla abiertamente de sus problemas de salud mental y consumo de sustancias.

El nombre del influencer ha resonado el último mes por su participación en ‘La Casa de los Famosos 3′, esto tras haber sido elegido por votación del público. Esta vez se manifestó en sus redes sociales para exponer la presunta estafa que estaría promoviendo Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, quienes también se vieron enredados en una polémica debido a su ruptura.

En el momento que se confirmó la separación se supuso que ambos habían quedado en buenos términos, solo hasta la ola de comentarios hacia Aida donde la juzgaban por su maternidad. Al salir a defenderse, comentó que ella estaba asumiendo todos los gastos de su hijo y que su expareja no tenía nada ver con ellos, por lo que también expuso algunas conversaciones privadas.

¿Juan David Tejada “el agropecuario” promoviendo estafas?

Por medio de su Instagram personal, Nicolás Arrieta compartió un video que inicia con Tejada contándoles a sus seguidores sobre cómo hace para tener su estilo de vida lujo, con carros y caballos. Posteriormente, lo justifica indicando que tiene inversiones en mercados financieros, lo que le permite tener su fortuna.

“Mi pregunta es, sí, este es el rey de los agropecuarios que se le subieron los humos, si se supone que es agropecuario, ¿no debería ganar dinero con el agro?, no con “inversiones” en mercados de opciones binarias como forest, que presuntamente es una estafa, que están prohibidos en Europa, obviamente mucha gente los usa, pero es un casino entre comillas". El influencer hizo una advertencia sobre esta plataforma que ofrece la expareja de Aida Merlano.