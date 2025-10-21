¿Está en la inmunda?, Nicolás Arrieta confesó la razón que lo llevó a ser aspirante de ‘La Casa de los Famosos 3’

Nicolás Arrieta es un creador de contenido colombiano que ha ganado notoriedad por su estilo frontal, provocador y muchas veces polémico en redes sociales. Hace varios años inició en YouTube, pero ahora su contenido alterna desde reacciones, denuncias de estafas digitales, críticas a otros influencers hasta momentos personales donde habla abiertamente de sus problemas de salud mental y consumo de sustancias.

El antes youtuber duro un período alejado de las redes, esto tras haber estado en rehabilitación y enfrentar episodios difíciles de una ruptura amorosa, lo cual desencadenó un proceso de introspección y tratamiento personal. Ahora es aspirante a ‘La Casa de los Famosos 3′ de RCN por votación, compitiendo junto a otras figuras del internet, al respecto muchos han comentado que sería un gran personaje para el drama de la casa.

No obstante, muchos también le recordaron todas las veces que crítico este tipo de programas, indicando que debía estar en la ruina para participar, por lo que en entrevista con la emisora El Sol, le preguntaron sobre a quién había consultado para esta decisión, a lo que él respondió:

“Nadie sabe, donde sepa mi familia me vuelven a internar, la sude, yo siempre dije que no iría a eso a menos de que estuviese en la inmunda (risas), pero bueno, aquí estoy. Imagínate lo mal que está el programa para invitarme a mí y lo mal que estoy yo para aceptar porque esta es la tercera vez que me invitan”.

¿Quiénes conforman el primer grupo de famosos para entrar al reality?