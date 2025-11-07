Prima de Alejandra Villafañe confesó que Raúl Ocampo demandó a los padres de la actriz y adjuntó pruebas

Alejandra Villafañe fue una actriz de teatro y televisión colombiana, quien participó en importantes proyectos como ‘Perfil falso’, ‘La nieta elegida’, ‘Siempre bruja’, entre otras. La modelo y exreina colombiana se enfrentó a sus 34 años de edad, a la batalla más importante, el cáncer, a pesar de los esfuerzos realizados, perdió la vida el pasado 21 de octubre del 2023, acompañada de sus seres queridos y de su pareja, Raúl Ocampo.

Luego del fallecimiento de Villafañe han sido pocas las declaraciones expuestas por parte de su familia, quienes viven el duelo por la partida de Alejandra. En cuanto a su pareja, Raúl Ocampo y también actor colombiano, ha seguido adelante con sus diferentes proyectos, entre ellos un libro en el que relata varios momentos de su relación con la actriz, titulado ‘La despedida’, el cual fue rechazado por la familia.

Además, hace pocos días estuvo haciendo parte del pódcast ‘Los hombres si lloran’, donde conmovió a varios con sus declaraciones sobre los últimos días de Alejandra. Sin embargo, esto no fue bien visto por su familia, pues la mamá de Villafañe le pidió dejarla descansar e incluso dejó ver que sus declaraciones no serían del todo ciertas.

Si bien, Ocampo no se refirió a este tema, lo cierto es que horas más tarde, la prima de Alejandra Villafañe se refirió a este tema asegurando que desde el inicio, quien estuvo con la actriz día y noche fue su mamá y solo una noche estuvo Raúl.

Otro de los detalles que más llamó la atención fue que la prima de la actriz confesó que Raúl Ocampo demandó a los padres de Alejandra Villafañe, añadiendo el respectivo documento que confirma esta información: “Los frutos de su trabajo fueron reclamados por su pareja, por medio de una demanda a sus padres por su pensión, cosa que era innecesaria porque sabemos por ley que le pertenecía a él, pero que con este acto nos demostró que realmente es lo que mueve su corazón, dinero que por supuesto, no le interesa a su mamá, porque con el gran dolor que lleva en el alma el dinero es insignificante”.

Ante las sorpresivas declaraciones de la familia de Alejandra Villafañe, Raúl Ocampo no se ha referido al tema, estando ausente de sus redes sociales, donde la serie de comentarios por parte de sus fanáticos no se han hecho esperar.