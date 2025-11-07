“Dejala que descanse en paz”, madre Alejandra Villafañe hacia Raúl Ocampo

Por estos días ha sido viral la última entrevista del actor Juan Pablo Raba en su videopodcast ‘Los Hombre Si Lloran’, en la que tuvo como invitado a Raúl Ocampo, el actor samario que actualmente hace parte de MasterChef Celebrity, logrando estar en el top 7 de la competencia. Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista, fue cuando Raúl habló de la partida de quien era su pareja, Alejandra Villafañe.

La talentosa actriz falleció el 21 de octubre de 2023, a la temprana edad de 34 años, a causa de un cáncer que le había sido diagnosticado meses atrás (en mayo de 2023). Su partida en aquel momento generó una profunda ola de mensajes de cariño y respeto hacia su memoria y hacia su pareja, el también actor Raúl Ocampo, quien la acompañó incondicionalmente durante todo el proceso.

De hecho hace pocos días, el actor celebró el aniversario de su partida con un video en sus redes, además de unas tiernas palabras: "Hoy celebro tu vida como tú me enseñaste: honrando a través de acciones que me hagan sentir orgulloso y cerca de la energía del amor“. Mientras que en la entrevista recordó cómo fueron los últimos días junto a ella, cómo fue su relación y algunos de los momentos más emotivos antes de su partida.

Estos clips publicados por la cuenta de ‘Los Hombres Si Lloran’, tomaron bastante popularidad, aplaudiendo la forma tan bonita en la que el actor habla de Villafañe. No obstante, que volviera a resonar el nombre de la actriz no fue del agrado de la madre Alicia Villafañe. La mujer se manifestó por medio de sus redes sociales con un mensaje que contradice las afirmaciones de Ocampo:

“Queremos que sepan que...no fue tan hermoso como lo dice en todas sus entrevistas, ya dejala que descanse en paz. Nuestra niña se lo merece”, indicó en la primer historia, para después agregar:

“Si ves todo lo falso que se ha dicho, no te preocupes que entre donde tu estás y donde yo estoy, no hay nada oculto. Y un día se sabrá lo que si fue y lo que solo existió en una mente fantasiosa y una boca mentirosa. Te adoro mi alma bonita. Tu historia merece ser recordada con VERDAD.”