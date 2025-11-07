Este sería el familiar que traicionó a Katiuska por ‘plata’ y la hizo eliminar de El Desafío del Siglo XXI

La edición XXI de El Desafío está por llegar a su fin y está más ‘candela’ que nunca, luego que los televidentes quedaran atónitos al ver salir expulsada a Katiuska de ‘La Ciudad de las Cajas’. Tras el paso de las horas son muchas las teorías que se han dado al respecto y gran parte de la audiencia está culpando a este familiar de la competidora.

La ‘host’ Andrea Serna fue la encargada de dar a conocer las razones de las que ‘Kati’ debía salir, algo relacionado con la acción de un familiar que habría recibido una alta suma de dinero por información confidencial, incumpliendo así uno de los contratos de la superhumana con el canal; algo que incluso podría dejarla sin los más de $87 millones de pesos que había logrado acumular.

Katiuska Captura Instagram: Post Katiuska 5/11/2025

Una vez se conoció esto en el capítulo 88 del concurso, emitido en la noche del pasado jueves 6 de noviembre, la red ‘X’ se llenó de publicaciones de los fans, en las que se plantearon varias hipótesis de lo sucedido, dentro de ellas que, aparentemente el esposo de Katiuska habría sido el encargado de esta gran falla, algo que ni Caracol ni ella han confirmado, pero que está cobrando una gran fuerza.

Después de la inesperada salida de Kelly Ríos, más conocida como ‘Guajira’, del equipo de “El Desafío Sin Filtro”, la producción no se quedó quieta ni un minuto y rápidamente movieron sus fichas y ya tienen a la nueva figura que tomará el micrófono, al menos por ahora. Se trata de ‘Glock’, es decir, Gloria Peña Manrique, quien también vivió la adrenalina de la Ciudad de las Cajas y se ganó la atención del público por su personalidad auténtica y su amor declarado por los videojuegos.