‘El Desafió’ tiene nueva presentadora; a pesar de su talento, la audiencia no la baja de “odiosa”

Caracol Televisión sigue sumando programas para quedarse con el escaño más alto en el rating en el ‘Prime Time’, no solo desde la pantalla chica con ‘El Desafío del Siglo XXI’, también desde lo digital con “El Desafío Sin Filtro’, del que recientemente se despidió ‘Guajira’. Ante el reemplazo de esta superhumana fueron muchas las críticas que se hicieron visibles.

Kelly Ríos sorprendió recientemente a la audiencia de Ditu al despedirse momentáneamente del ‘After Show’ y aunque aún no se conoce bien el proyecto al que llegará ‘Guaji’, la producción del programa en el que trabajaba ya le consiguió un reemplazo momentáneo, una mujer que también pasó por la ‘Ciudad de las Cajas’, nada más y nada menos que ‘Glock’, Gloria Peña Manrique, quién se hizo a conocer, entre otras cosas por su gran pasión por los videojuegos.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Alejandra de El Desafío se montó creativa y desesperada estrategia para entrar a La Casa de los Famosos

Ante esta nueva oportunidad y en la vida de Gloria, ella decidió agradecerle a quienes la pusieron allí con unas emotivas palabras; y, aunque fue bien recibida por sus compañeros, dentro de ellos Juan Esteban Hernández, a muchos de los seguidores del reality no les gustó ni ‘poquito’ su elección.

“Muchas gracias por esta oportunidad enorme, tengo el corazón lleno de amor y tengo una ilusión muy grande, ya que ‘Guajira’ dejó la vara altísima para cualquier persona que quiera poder calzar tus zapatos en este instante. Abriste un camino y le diste paso a otros de nosotros que, como desafiantes, te agradecemos por poder estar hoy acá. A Guajira solo tengo que decirle gracias por esta nueva oportunidad y a Ditu y Caracol por esta nueva y gran oportunidad” expresó ‘Glock’.

“Se va una odiosa y entra otra más odiosa, hubiesen metido a María C, ella me da voz y dicción”, “Siento que hubiese quedado mejor María C, ella tiene mucha oratoria”, “Valentina hubiese quedado perfecta allí, ella tiene mucha actitud”, “A mí me da flojera escuchar a Glock”, “Debieron poner a Natalia”, “Tantas exdesafiantes nuevas y ponen a las más polémicas”, “Solo ponen a personas que les gusta picar la lengua”, y “Ella era una mala compañera, ojalá y aquí sea diferente”, fueron algunas de las reacciones en redes.