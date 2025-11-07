Caracol le dejó en claro a Katiuska lo que piensan sobre ella tras romper reglas de El Desafío

Los televidentes de Caracol quedaron totalmente atónitos en la noche del pasado jueves 6 de noviembre, luego de la eliminación de Katiuska de El Desafío del Siglo. Tras esta delicada situación, el canal decidió emitir un mensaje para la superhumanz, quien era una de las favoritas al título.

Andrea Serna fue la encargada de indicarle a ‘Kati’ debía abandonar la Ciudad de las Cajas, luego que, uno de los allegados de la concursante, rompiera uno de los contratos de confidencialidad, recibiendo a cambio una remuneración monetaria; rompiendo así una de las reglas de oro del programa; algo que podría hacerle perder a la participante los más de $87 millones de pesos que tenía acumulados.

Tras esta situación, la mujer, que se quedó a pocos capítulos de llegar a la gran final, emitió un conmovedor mensaje en el que aceptó la decisión de la producción: “Sé que es mi responsabilidad, aunque no haya sido mi culpa es mi responsabilidad y debo asumir la, aunque me duela, me cueste, y aunque no es así como quisiese que pasaran las cosas. pensar que todo el esfuerzo se fue, se cayó y que ya toca saber en quién confiar, aprender de los errores y asumirlos. A veces uno comete errores por inocente o por confiado, pero los errores siguen siendo errores, entonces toca aprender y agradecer por todo lo vivido”, afirmó Katiuska.

Pero ella no fue la única en emitir palabra, ya que el medio de comunicación dueño del programa también le regaló una frase por medio de Instagram, publicación en la que afirmaron: "Katiuska se va… todos sabemos que era una gran competidora. ¡Pero reglas son reglas!“.

¿Quién es la nueva presentadora de El Desafío?

Tras la salida de Kelly Ríos, ‘Guajira’, del equipo de ‘El Desafío Sin Flitro’, la producción del programa en el que trabajaba ya le consiguió un reemplazo momentáneo, una mujer que también pasó por la ‘Ciudad de las Cajas’, nada más y nada menos que ‘Glock’, Gloria Peña Manrique, quién se hizo a conocer, entre otras cosas por su gran pasión por los videojuegos.