Andrea Serna hizo especial dedicatoria tras triste despedida en el ‘Desafío’, “cuanto nos dolió tu partida”

Desde hace varios una de las personalidades que ha dado de que hablar en diferentes programas de entretenimiento es Andrea Serna, quien desde su juventud se destacó como presentadora y modelo, siendo principalmente recordada por su participación en programas como ‘Protagonistas de nuestra tele’, ‘Estilo RCN’ y actualmente ‘El Desafío’, de Caracol Televisión, programa en el que lleva más de cinco años convirtiéndose en la conductora favorita de los televidentes. Sin embargo, durante las más recientes transmisiones del programa, Serna se tuvo que despedir de uno de los participantes, decisión que no fue propia, sino por condiciones de salud.

Con el paso de los años, Andrea ha visto pasar a un sinfín de participantes y varios de ellos se han quedado en su corazón, pues más allá de ser la presentadora del formato de Caracol, este ‘reality’ se convierte en parte de su rutina diaria, conociendo y viendo las habilidades de cada uno de los participantes.

El programa de entretenimiento, que ya estaría entrando en su recta final, ha tenido que decirle adiós a varios participantes, sin embargo, recientemente no se dio una eliminación sino una salida por temas de salud, siendo esta una condición mayor que tuvo que afrontar Juan tras una lesión en uno de sus dedos.

Tras el dictamen médico que fue compartido por la presentadora del ‘Desafío’, Juan rompió en llanto así como también varios de sus compañeros, teniendo en cuenta el deseo que tenía por seguir en la competencia, donde la nostalgia también estuvo presente en Andrea Serna, quien además de compartir una foto juntos en redes sociales indicó “Juan, cuanto nos dolió tu partida. Espero que te recuperes pronto y sucedan muchísimas cosas maravillosas en tu vida”.

Cabe resaltar que también en redes sociales fueron varios los mensajes de apoyo, pero también de tristeza frente a lo ocurrido destacando que Juan con el paso de los ciclos se convirtió en uno de los hombres más fuertes del ‘Desafío’, sin embargo, ninguno está exento de vivir este tipo de situaciones en medio de las pruebas.

¿Cómo vive Andrea Serna, del ‘Desafío Siglo XXI’?

En entrevista con Publimetro, Andrea Serna, confesó que en principio fue todo un reto ser parte del ‘reality’, pues estaba acostumbrada a otro tipo de formatos, pero a pesar de ello se midió a esta nueva aventura. Luego de más de cinco años siendo parte del programa de entretenimiento, confesó que ahora entiende a la perfección a los desafiólogos, pues es una competencia tan intensa que ahora la vive y se apasiona en gran medida, pero tiene claro el no salir de su rol como presentadora.