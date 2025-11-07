Katiuska de El Desafío del Siglo perdería esta millonada tras ser eliminada por romper las reglas

El Desafío del Siglo de Caracol TV, vivió uno de los momentos más impactantes e inesperados en la noche del pasado jueves 6 de noviembre, luego que una de las favoritas al título y de las más queridas por la audiencia, Katiuska fuera eliminada de la competencia por haber roto una de las reglas de oro de la competencia, algo que podría hacerle perder una gran cantidad de millones que ella había acumulado.

La encargada de dar a conocer la noticia fue Andrea Serna, presentadora que no pudo ocultar su indignación, luego que la producción le indicara las razones por las que Katiuska debía abandonar de manera inmediata y sin derecho a reclamo, las instalaciones de la Ciudad de las Cajas, ubicada en el municipio de Tobia, Cundinamarca.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> Esta sería la razón por la que el canal Caracol no volvió a hacer el Desafío en playas

Andrea Serna La conductora de televisión habló sobre como el deporte que practica su hija la ha ayudado en su crecimiento como madre. / Foto: Instagram @andreasernafotos - Tomadas el 18 de marzo de 2025.

Serna fue tajante en afirmar que uno de los cercanos a ‘Kati’ rompió uno de los contratos de confidencialidad que se firman al momento de ingresar a este formato de concurso, algo que, según sus palabras, se habría hecho por una retribución monetaria. Al conocer su destino y quedarse por fuera de las semifinales, la superhumana decidió compartirle un emotivo mensaje a sus seguidores.

“Sé que es mi responsabilidad, aunque no haya sido mi culpa es mi responsabilidad y debo asumir la, aunque me duela, me cueste, y aunque no es así como quisiese que pasaran las cosas. pensar que todo el esfuerzo se fue, se cayó y que ya toca saber en quién confiar, aprender de los errores y asumirlos. A veces uno comete errores por inocente o por confiado, pero los errores siguen siendo errores, entonces toca aprender y agradecer por todo lo vivido”, afirmó Katiuska.

Precisamente quienes querían ver a esta competidora en la gran final también tienen un alto grado de preocupación, ya que previo a esta situación ella misma había ‘chicaneado’ el ser una de las participantes con mayor dinero acumulado, más de $87 millones de pesos; dinero que, hasta el momento, se desconoce pueda reclamar debido a la delicada falla que cometió.