Este es el querido programa de Caracol Televisión que llega a Ditu

A propósito de la celebración de su aniversario número 12, Los informantes, el programa dirigido por María Elvira Arango, celebró también su llegada a DITU, la plataforma de streaming de Caracol Televisión.

En el restaurante Gitane, al norte de la ciudad, se dieron cita periodistas de las principales ciudades del país para festejar un año más del programa que cada domingo cuenta tres grandes historias y que, a partir de ahora, está a un clic de todos.

La accesibilidad es uno de los pilares de DITU. No se trata solo de ver televisión en otro formato, sino de garantizar que cada persona. Esté donde esté pueda acceder a información, entretenimiento y cultura de manera fácil y confiable. “Cuando DITU nació yo le dije a Marcio Guilherme da Silva - vicepresidente de Nuevos Negocios y Streaming de Caracol Televisión - que cómo ‘Los informantes’ porque queríamos que estas historias que hemos hecho en estos 12 años pudieran estar en una plataforma a la que gente pudiera tener acceso en cualquier momento.

Esto suena fácil, pero el trabajo del equipo que hay detrás es inmenso, es una hazaña, porque es muy difícil, no solo montar todo el material, sino tener la libertad de que la gente pueda acceder al contenido en este nuevo canal en DITU. Nosotros nos pondremos la camiseta de DITU porque le estamos apostando a este nuevo proyecto de Caracol Televisión que es el futuro del streaming, de la televisión y de la nueva forma de hacer periodismo, y DITU se pone la camiseta de Los informantes porque es un producto que ha mantenido esa promesa de investigación y de crónica durante todos estos años", dijo María Elvira Arango, directora de Los informantes.

Por su parte, Marcio Guilherme da Silva, vicepresidente de Nuevos Negocios y Streaming de Caracol Televisión, aseguró: “Estamos muy contentos porque tenemos una creencia de que el periodismo que hace el equipo de Los informantes, desde diferentes perspectivas no polarizadas en sus investigaciones, es muy importante para el país. Creemos que no solo DITU es el futuro, sino que Los informantes es el futuro del periodismo también. Esta es la celebración de la unión entre el periodismo que marcó una generación y la tecnología que la transforma.

Con Los informantes en DITU, se refuerza el compromiso de llevar contenidos de calidad a todos los colombianos, sin barreras, sin horarios y sin importar el dispositivo. Estamos muy contentos de empezar esta alianza". Así como Los informantes marcó una nueva forma de hacer periodismo televisivo, DITU nueva forma de distribuirlo: libre, abierta y pensada para el presente digital.

Ahora, Los informantes estará disponible en el catálogo de DITU, sumándose a una oferta de contenidos que crece cada día para ofrecer a los colombianos más opciones de información, entretenimiento y reflexión en una sola plataforma.