Abelardo de la Espriella sacó a relucir lo costeño y dio polémica opinión sobre la changua rola

El precandidato a la presidencia de la República, Abelardo de la Espriella estuvo presente en la redacción de PUBLIMETRO COLOMBIA, para ser parte del formato ‘Política Viral’, audiovisual en el que dejó varios momentos que generaron conversación en redes, dentro de ellos su opinión sobre un plato típico de la región Cundiboyacense, la changua.

Meses atrás, el monteriano causó un gran revuelo en internet, luego de afirmar que el ajiaco es un “potaje carcelerio”, por lo que muchos habitantes de Bogotá lo tildaron de regionalista, hasta el punto que en algunas zonas del Interior lo declararon como persona no grata.

Abelardo De la Espriella, precandidato presidencial Abelardo De la Espriella, precandidato a la presidencia de Colombia (Helber Vargas / Publimetro Colombia)

Tras esta situación, De la Espriella aprovechó las cámaras del diario gratuito más grande del mundo, para reiterar que todo lo que dijo se trataba de un acto de humor; asegurando que si bien no le gusta la changua, no utilizará este plato para hacer ningún tipo de acto en procura de buscar votos.

“A nosotros los costeños siempre en el interior nos han atacado y nos han dicho que somos flojos o zoofílicos, entonces un día yo hago una broma con el ajiaco y se ponen delicados. (...) El ajiaco no es la panacea para que sea el plato insignia de un país, pero tampoco es un potaje carcelario, está en la mitad. (...) Tú tienes que comer lo que se produce a un kilómetro alrededor. (...) Yo me puedo comer un ajiaco, aunque prefiero un mote de queso; pero la changua no me gusta y tengo derecho a eso”, expresó De la Espriella.

“No puede haber censura por lo que uno piense sobre una cosa si uno se cree demócrata. Que a mí no me guste la changua no significa que yo sea malo. Nunca me van a ver en un mercado haciendo que me tomo una changua o vistiéndome de marimonda en el Carnaval de Barranquilla”, añadió.