Valentina Taguado expresó su deseo de ser madre soltera: “quisiera una niña”

‘¿Qué hay pa’ dañar?’, es un formato del canal RCN, que le apostó a talentos como Valentina Taguado, el humorista Hassam y la comediante Johana Velandía que hizo parte de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’. Este nuevo formato digital es un espacio de conversación en vivo que mezcla humor, noticias, entretenimiento y debate.

Puede leer: Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al mostrar el rostro de su bebé

El programa es conducido por Valentina Taguado, Johana Velandia y Hassam, que poco a poco han hecho que este sea conocido. No obstante, por estos días ha estado ausente el humorista, esto debido a problemas de salud que lo han tenido lejos de las cámaras, de hecho por sus redes sociales indicó:

“Hola!, gracias por sus mensajitos, espero volver pronto, algún virus me tiene entrepiernado. Prometo tomar aguadepanelita”, señaló. No obstante, en la segunda historia que posteó veía en un hospital canalizado, allí indicó que no era virosis, pero no explicado con exactitud lo que está atravesando con su salud."

¿Valentina Taguado quiere ser mamá soltera?

La también participante de ‘MasterChef Celebrity’ por estos días estuvo en un evento con la tan mencionada Aida Victoria Merlano, quien al parecer habría hecho presencia con su hijo, Emi, por lo que Taguado pudo conocerlos a ambos. En la trasmisión del programa matutino, del que la influencer hace parte, contó la experiencia y al conocer al pequeño, le dijo a Aida y a después a su amiga Valeria, que quiere un bebé.

Le puede interesar: Comediante de Sábados Felices pidió respeto a integrante de “Qué hay pa dañar” por sus comentarios

“Yo creo que yo voy a terminar teniendo un bebé sola, me refiero a tipo Epa Colombia, sí como inseminarme y trin, tener mi hijo sola y no tener que pedirle a ningún pir&**”, expresó la influencer.