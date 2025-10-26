Yina Calderón reveló la identidad del Jefe de ‘La Casa de los Famosos 2′

Tras la decepción de Yina Calderón en el evento Stream Fighters, al solo durar 20 segundos en el rin contra Andrea Valdiri, la influencer se enfocó en anunciar su próximo proyecto. La influencer viene de su participación en ‘La Casa de los Famosos 2′, desde allí ha comentado que quiere consolidarse como toda una Villana y esto la habría llevado a llamar la atención de un nuevo reality.

Se trata de la “Mansión de Luinny” en República Dominicana. Dicho formato es una adaptación de ‘La Casa de los Famosos’ con la diferencia de que será transmitido a través de YouTube, siendo un avance en el entretenimiento de dicho país.

El reality show contará con varias figuras internacionales, desde Colombia, nada más que Yina Calderón, quien este año pasó por el reality de RCN y ahora le apuesta una vez más. Otra figura destacada es Abraham García, desde España, quien por un largo tiempo hizo parte de formatos de MTV, entre ellos Gandia Shore y Super Shore.

Al parecer al programa se sumará otra colombiana a la cual no se le ha revelado la identidad, además de que llega como la competencia de ‘La Casa de Alofoke’, donde se encuentra actualmente la cantante Valka en representación del país. En el caso de Yina este sábado se mostró en el aeropuerto y después llegando a República Dominicana, donde la recibieron algunos medios locales.

¿Quién es el jefe de La Casa de los Famosos Colombia?

En su llegada, Calderón grabó el encuentro con su nuevo jefe, Luinny, quien la recibió con una caluroso abrazo, pero también mencionó al jefe de La Casa de los Famosos Colombia. Se trata de Roberto Velasquez, director y productor del canal RCN, quien ha estado presente en varios contenidos del canal y del cual se especuló durante la segunda temporada que estaba detrás de este rol.

De hecho, se llegó a compartir el rumor de que Melissa Gate tendría un romance con este productor, por unas supuestas preferencias dentro de la competencia. Esto fue dicho por la Negra Candela:

“Lo que pocos han detallado o no han sido lo suficientemente observadores es la atracción entre Melissa Gate y el señor Roberto Velásquez (...) nos hemos ido enterando acerca de todas las concesiones, los mimos, las preferencias de Roberto con Melissa Gate”