Melissa Gate y Karina García dieron el sí y llegarán a nuevos realities

El anuncio de la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’ ha generado gran expectativa entre los televidentes. Con la promesa de nuevas rivalidades, alianzas inesperadas y momentos llenos de drama, este reality show se consolida como uno de los más populares de los últimos años en la televisión, en el que hasta el momento solo se ha confirmado la participación de Nicolás Arrieta, por medio de la votación.

En parte, la segunda temporada tuvo gran éxito por las personalidades que logró juntar en un solo lugar, como Melissa Gate, Karina García y Yina Calderón, quienes generaron odios y amores. Pero con el fin de llegar a más proyectos, estas tres influencers le dieron el sí a una nueva oportunidad con los realities.

En el caso de Yina Calderón ya lo había anunciado y es la “Mansión de Luinny” en República Dominicana. Dicho formato es una adaptación de ‘La Casa de los Famosos’ con la diferencia de que será transmitido a través de YouTube, siendo un avance en el entretenimiento de dicho país, pero Calderón no es la única colombiana, pues se confirmó que Karina García llegará al mismo lugar.

El reality show contará con varias figuras internacionales, otro de los destacados es Abraham García, desde España, quien por un largo tiempo hizo parte de formatos de MTV, entre ellos Gandía Shore y Super Shore. Su estreno será esta noche a las 8:00 pm por el canal de YouTube de Luinny Corporan.

En el caso de Melissa Gate, llegará a ‘La Casa de Alofoke’ que se está llevando a cabo actualmente, donde la única colombiana que hace parte es la cantante Valka y de su versión anterior fue la influencer Karola, quien representó el país.