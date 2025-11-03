Expresentador de RCN revive el tema de los “gatos muertos” con Abelardo De la Espriella y le hizo pedido especial

El Canal RCN es uno de los canales nacionales con mayor acogida entre los televidentes, pues durante años se ha encargado de entretenerlos a partir de la información de primera mano que suele brindar, pero también con la serie de producciones de farándula que se quedan en el corazón de los colombianos, entre ellos ‘Estilo RCN’, del que hizo parte Sergio Barbosa, periodista y presentador colombiano.

Durante varios años, Barbosa fue una de las figuras más conocidas de la sección de entretenimiento de Noticias RCN, alcanzando así una amplia experiencia. Si bien, actualmente está dedicado a otros proyectos, lo cierto es que su pasión por la farándula y el periodismo sigue más que intacta.

En sus redes sociales suele ser bastante activo compartiendo varios detalles de sus proyectos, pero también deja ver su postura frente a las diferentes situaciones que se viven en el país. Una de las más recientes tuvo como protagonista a Abelardo de la Espriella, uno de los precandidatos presidenciales que se presenta como uno de los más fuertes.

“Aunque parezca insignificante para muchos el tema de los gatos muertos pesa sobre Abelardo de la Espriella, hoy debería hablar en su primer encuentro público de sus políticas a favor de los animales, ese es un punto que. Genera dudas en medio de su enorme liderazgo”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Sergio Barbosa.

Cabe resaltar que el tema de los gatos mencionado por el periodista tiene lugar luego de que en medio de una entrevista para el programa ‘The Suso’s show’ en el año 2014, Abelardo confesará que en su niñez terminó siendo un niño travieso realizando diferentes “fechorías”, las cuales actualmente no comparte, sin embargo, llegó a quemar gatos con pólvora.

Tras sus sorpresas declaraciones y la polémica generada detrás, Abelardo de la Espriella aseguró que todo se trató de una broma: ”Me dijeron que era animalista (Suso), que era pesado y yo para tratar de ‘descuadrarlo’, salí con esa broma pesada que nunca debía haber hecho (...) La verdad es que todo el que me conoce sabe que yo he tenido gatos. En este momento tengo más de cuatro. Tengo perros, caballos, gallinas, he tenido serpientes, he tenido tortugas. Soy un amante de los animales, nunca, nunca haría algo semejante y me arrepiento por esa broma”.